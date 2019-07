„Většina položek se připravuje, sklízí a vyrábí podle objednávek, takže jsou potraviny dokonale čerstvé. Například chléb z Koláčkovy řemeslné pekárny se peče ve čtvrtek v ranních hodinách před výdejem,“ popisuje Vendula Laštovková.

Do projektu Scuk.cz se připojila loni v listopadu. „Mé dceři byly tehdy 3 měsíce a v prosinci jsem spustila první nákup. Teď jsme měli jubilejní 30. výdej,“ usmívá se.

Zboží zákazníkům vydává ze svého domu. „Kus garáže jsme vyhradili pro zboží a zapojili jsme tam ledničku. Nakupuje se pravidelně od pondělí do neděle s výdejem ve čtvrtek od 16.30 hodin. Fungujeme za každého počasí, i když letos v únoru to bylo občas dobrodružné,“ vzpomíná Laštovková na velké přívaly sněhu.

V kraji je 16 skupin

Scuk.cz připomíná farmářské tržiště, které sdružuje nadšence dobrého jídla. Online zde nakoupíte kvalitní potraviny od farmářů a výrobky od malovýrobců. K mání jsou mléčné produkty, maso, uzeniny, zelenina, ovoce, pečivo či eko drogerie.

V Ústeckém kraji je 16 aktivních skupin od Kadaně přes Cínovec, Ústí n. L. až po Roudnici n. L. „Nákup probíhá v nákupních skupinách, každý sám za sebe nakoupí. Díky tomu získají farmáři větší objednávky pro skupinu lidí, které se jim vyplatí zavézt,“ říká Vendula Laštovková.

Do její nákupní skupiny se lze přidat na scuk.cz/dubi-cinovec. „Nakupovat můžete pravidelně, nepravidelně nebo vůbec. Vstup do skupiny není ničím podmíněn. Stejně jako výše objednávky, můžete si klidně koupit jen jedno mléko,“ vysvětluje.

Laštovková by ocenila, kdyby se do projektu zapojilo více farem. „Ekofarma Babiny dodává bio hovězí maso, sušené ovoce a mošty a kozí farma Držovice zase kozí a ovčí produkty. Aktivní je i moštárna Louny a Podřipská manufaktura se sušenkami a koláčky. Bylo by dobré, kdyby se zapojili hyperlokální dodavatelé,“ myslí si.

Nákup funguje na principu společné objednávky, kterou zakládá organizátor, takzvaný Scukař. Ten do svého nákupu přizve další zákazníky, postará se o převzetí zboží od dodavatelů a výdej členům své skupiny. Každý Scukař získá z ceny prodaného zboží 7,5 procenta, 12,5 % jde na provoz Scuk.cz a 80 procent patří výrobci potravin.