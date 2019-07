K nešťastné události došlo v Ervěnicích. „Policisté prošetřují nehodu, kdy v jednom z bytů došlo k opaření nezletilého dítěte,“ potvrzuje událost mluvčí chomutovské policie Miroslava Glogovská.

Pro ročního chlapečka přiletěl vrtulník. „Chlapce s vážnými zraněními, s popáleninami druhého stupně, vrtulník transportoval do popáleninového centra, do Fakultní nemocnice Královské vinohrady,“ upřesnil mluvčí záchranářů Prokop Voleník. Rozsah popálenin nechtěli zdravotníci vzhledem k věku dítěte více komentovat. Ze stejného důvodu další informace nepodává ani policie. „Mohu jen potvrdit že vyšetřování nadále pokračuje,“ dodává mluvčí Glogovská.

Za posledních několik měsíců je to už minimálně čtvrtý případ, kdy se dítě v domácnosti na Chomutovsku opařilo. Na začátku letošního března spěchal vrtulník opět do Ervěnic, kde došlo k opaření malého chlapce předškolního věku. V dubnu zasahovali záchranáři v chomutovské Dřínovské ulici. I v tomto případě se jednalo o opaření ročního kojence. V březnu 2018 musela do nemocnice desetiměsíční holčička, která na sebe v Ervěnicích převrhla konvici s horkou vodou.

Podle mluvčího záchranářů Ústeckého kraje Prokopa Voleníka počet podobných zranění nijak strmě nestoupá. Jedná se však o nehody, které nejsou ani u těch nejmenších dětí nijak vzácné. „Někdy je za tím nepozornost rodičů, někdy velmi živé dítě, které lze jen těžko uhlídat,“ vysvětluje Voleník. „Bývá častým nešvarem, že maminka mívá na ruce jedno dítě a věnuje se dalším činnostem v kuchyni, takže pak třeba dochází k tomu, že ho omylem polije hrníčkem nebo jinou nádobou s vařící vodou,“ popisuje případy mluvčí záchranářů. "Proto bychom určitě chtěli důrazně varovat rodiče, aby při manipulaci s horkými předměty děti na rukou nechovali,“ poznamenává mluvčí.

Opařeniny jsou třetím nejčastějším důvodem smrti

Podle údajů zdravotnické statistiky ročně ošetří ambulance více než půl milionu dětí a mladistvých do 19 let. Na následky úrazu jich zemře přibližně dvě stě. Podle údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny jsou popálení a opaření třetí nejčastější příčinou smrtelného úrazu dětí.

Nejčastějšími příčinami popálenin u dětí do tří let jsou opařeniny horkou vodou v domácím prostředí. Tvoří 60 až 70 procent veškerých případů. I méně rozsáhlá zranění na dětském těle pak znamenají dlouhou a bolestivou léčbu. „Problém u kojenců i starších dětí je ten, že stále rostou a roste jim i kůže. Léčba je proto mnohem problematičtější, než u dospělých,“ dodává Prokop Voleník.

Dospělému člověku stačí mnohdy jen jedna transplantační operace, která odstraní následky popálenin, děti ale zákroky musí podstupovat opakovaně. Podle Voleníka nebývá vzácné, že dítě podstoupí postupně do dospělého věku i tři nebo čtyři transplantace.