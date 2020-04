Robotické stavebnice, 3D tisky a virtuální realita. Do tajů elektroniky a mechaniky proniknou školáci z Chomutovska díky nově vznikajícím technickým klubům vybaveným učebnami robotiky a řemeslnými dílnami. Budou ve volnočasových střediscích v chomutovském Domečku a jirkovském Paraplíčku, dále na kadaňském gymnáziu a chomutovské škole ESOZ.

V Jirkově dosud polytechnické kroužky neměli. „Díky podpoře Ústeckého kraje a města získáme celkem 6,3 milionu korun, za které budeme mít vybavení: počítače, tablety, notebooky, ale hlavně různé stavebnice jako Lego Technik, Arduino, 3D tiskárny a vše pro virtuální realitu,“ nastínila ředitelka Paraplíčka Alexandra Zdeňková. Peníze budou také pro odborníky, kteří aktivity povedou.

Technický klub poslouží v první řadě zájmovému vzdělávání, svým zaměřením zasáhne ale i do povinné výuky školáků, vzdělávání předškoláků a středoškoláků. Nabídne výukové programy, odborné kroužky a také otevřené dílny.

„V kroužcích budou děti hledat úlohy pro robůtky ozoboty, pro předškoláky budeme mít bee-boty, díky nimž se dostanou k základům programování,“ popsala ředitelka.

Školáci mohou technicky růst například díky robotickým stavebnicím. „Robotická stavebnice obsahuje elektronické komponenty spolu s programovatelným minipočítačem. Děti se učí, jak programovat, jak technicky přemýšlet a jak vše dát dohromady, aby robot fungoval mechanicky,“ přiblížil vedoucí technického klubu Dominik Pecháč.

Do otevřených dílen, kde bude řemeslné vybavení, aku nářadí, 3D tiskárny a další nástroje pro kreativní tvoření, budou mít přístup kromě dětí také dospělí.

„Je to aktivita, která tu zatím není a na kterou se těším. Otevřeme se veřejnosti, takže mohou přijít rodiče s dítětem, prostory využít a buď sami, nebo pod vedením instruktora něco vytvořit,“ doplnila ředitelka.

Chomutovský dům dětí a mládeže Domeček už s robotikou zkušenosti má, do kroužku jich dochází kolem stovky. Díky technickému klubu se ale posune dál. „Šli jsme do toho, abychom to, co máme, dokázali rozšířit. Děti s technickým nadáním nemají na rozdíl od malých sportovců, hudebníků a umělců takové zázemí, navíc bývají tiché a hloubavé, takže jsou vnímaní jako outsideři. Když ale přijdou na kroužek robotiky, úplně se rozzáří,“ podělil se o zkušenost ředitel Radoslav Malarik.

Lepší zázemí

Na projektu bude Domeček spolupracovat se školou na sídlišti Písečná, kam zhusta docházejí děti ze sociálně slabších rodin. „Vybudujeme tam technické zázemí a navíc tam pronikneme s našimi kroužky, takže zabijeme dvě mouchy jednou ranou,“ plánuje Malarik. Do Domečku dochází na 1 300 dětí a 85 procent z nich je z blízkého okolí, děti ze sídlišť do města většinou nepřejíždějí.

I na Písečné budou učebny s ozoboty, roboty, 3D tiskárnami a počítači. Škola se zaměří na robotiku a počítačovou logiku pro oba stupně. Do technického klubu v Domečku pak mohou docházet předškoláci, spolupráci rozvine také se středními školami.

Projekt potrvá tři roky, udržitelný má být další dva. Zapojilo se do něj 17 měst Ústeckého kraje.