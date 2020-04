Tentokrát jsme se ptali primátora města Chomutova Marka Hrabáče.

Co je v současnosti největším problémem ve vašem městě?

Momentálně jsme díky solidaritě občanů, místních firem a včasnému zásahu zástupců města dostatečně vybaveni ochrannými pomůckami a trápí nás pouze nedostatek respirátorů pro pracovníky technických služeb, jejichž výkon práce je v této době rozhodně nezbytný. Proto děláme vše, co je v našich silách, abychom je zabezpečili.



Koho byste u vás rád pochválil či ocenil?

Nedokážu vyjmenovat všechny konkrétně. Lidí, kteří pomáhají a zaslouží si uznání, máme v Chomutově obrovské množství a mě velice těší, že se lidé semkli, drží při sobě, pomáhají si, když je to nejvíce potřeba a dodržují všechna opatření, která jsme často zaváděli ještě dříve než vláda. Ať už jde o zdravotníky a složky IZS, pracovníky sociálních služeb, prodavače, popeláře a ostatní, kteří v těchto nelehkých časech musejí svou práci dělat na maximum a do úplného vyčerpání. Nebo také všichni ti, kteří doma oprášili své staré šicí stroje, ušili roušky pro celé město a pomáhají, jak jen to jde. Je neuvěřitelné, že lidé neváhali a z vlastních zdrojů začali vyrábět také ochranné štíty nejen pro lékaře v první linii. Není to samozřejmé, a já jsem ohromně hrdý na to, jak se Chomutov k celé této situaci postavil. Děkuji Vám všem. Společně to zvládneme.



Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Chápu nelehkou úlohu nejen Ústeckého kraje, ale i vlády ČR a jsme tedy vděční za všechny prostředky, které nám jejich prostřednictvím doputují.