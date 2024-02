Mezi prvními pěti se v žebříčku umístily školy z okresního města, ovšem také překvapivě venkovské školy. Nejvyšší hodnocení v obou ohledech ale získala jediná škola. Tou je ZŠ Duhová cesta v Chomutově, která je soukromá.

„Naše největší přednost je menší kolektiv, protože díky tomu můžeme individualizovat naši práci - zaměřit se na místa, která dětem dělají potíže. V tu chvíli více naplňujeme jejich potenciál,“ zamyslel se nad úspěchem učitel českého jazyka, matematiky a dějepisu „Duhovky“ Pavel Votruba. K lepšímu výsledku deváťáků podle jeho slov přispívá také doučování a zapojení rodičů.

Podle ředitelky školy Petry Jandové je to i výběrem učitelů, diferenciací výuky, kdy se zájemci o středoškolské studium v hodině věnují složitějším zadáním, a také využíváním moderních výukových metod.

„Ukazujeme si s kolegy metody, které se nám osvědčily, tvoříme myšlenkové mapy, učíme kritické myšlení a hodně stavíme na kooperativní výuce. To znamená, že jsou děti už od prvního stupně schopné spolupracovat a plnit složitější zadání,“ nastínila ředitelka, čím se „Duhovka“ liší od jiných škol. „Zavedli jsme také badatelskou výuku. Děti baví, že si mají na věci přicházet samy, učitel je spíše průvodcem,“ doplnila.

O zkušenosti s „Duhovkou“ se podělili také někteří rodiče žáků, kteří dnes studují na středních školách. „Na škole jsem měla obě děti a ani jedno nemělo problém u přijímaček ani s adaptací na střední školu. Za mě byly z Duhové cesty dobře připravené,“ podělila se o svůj pohled Kamila Vrtišková. „Zvlášť bych vyzdvihla znalosti angličtiny, která je tady na skvělé úrovni. Kdybych se měla rozhodovat znovu, dala bych děti na stejnou školu," dodala.

Další z rodičů ocenil, že má škola přátelský přístup k dětem. „Vzpomínám na svá školní léta, kdy jsem kolikrát zažíval stres. Nechtěl jsem, aby to zažívalo moje dítě, a to Duhovka splnila. Dcera byla ve škole šťastná, protože tam mají dobrý přístup k dětem. To je výborný parametr,“ ocenil Daniel Černý.

V žebříčku se vysoko umístila také škola v Perštejně, kde byli žáci úspěšní hlavně v přijímačkách z českého jazyka. „Máme kvalitní učitelku českého jazyka,“ zdůvodnil úspěch ředitel školy Josef Patík. „Snaží se do žáků všechno nalít, i když je to jazyk a nejde to do všech. Každoročně máme přípravu na přijímačky,“ doplnil.

Jak a podle čeho jsme vybírali nejlepší školy Co znamenají čísla u škol? Jedná se o průměrná procenta dobře vyřešených úkolů na daných školách za roky 2017 – 2023. Číslo 50 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu. Do výběru jsme zahrnuli všechny školy z Chomutovska s minimálně 20 žáky v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy. Kvůli relevanci dat jsme se zaměřili pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech) a vynechali jsme přijímačky na víceletá gymnázia. Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

