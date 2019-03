Stojí téměř kilometr od centra a jako jedno z posledních nádraží má sypaná nástupiště. Cestující mají chomutovské hlavní nádraží spojené s nepohodlím. Správa železniční a dopravní cesty vidí i další nedostatky, například chce zařídit rychlejší provoz na trati a jeho větší bezpečnost a spolehlivost, a tak zvažuje, že obnoví železniční trať a hlavní nádraží přesune o zhruba 600 metrů.

Chomutovští radní záměr posvětili. Nyní záleží na tom, jestli pro něj zvedne ruku také většina zastupitelů a zda vláda a SŽDC pro nákladný projekt najdou dost peněz. „V tento okamžik rada města doporučuje, aby zastupitelstvo vydalo souhlasné stanovisko a nádraží mohlo být přesunuto blíže k centru. A to do prostoru současných uhelných skladů za Lidlem,“ uvedl náměstek primátora David Dinda.

Podle záměru má na území vyrůst nová moderní nádražní budova s bezbariérovými nástupišti. Svým umístěním zkrátí docházkovou vzdálenost, výhodu přestavuje i blízkost autobusového nádraží. „Podle nových trendů má být autobusové nádraží s vlakovým téměř u sebe, což by tato varianta splňovala. Pochozí vzdálenosti by byly kolem tří minut, což by výrazně zlepšilo komfort cestujících,“ uvedl primátor Chomutova Marek Hrabáč.

Přesun nádraží, a tím i rozsáhlejší rekonstrukce tratě, má Chomutov zbavit také železničních přejezdů na silnici I/13 a nad uhelnými sklady. Zahloubí se. Městu se navíc uvolní plocha o rozloze přesahující sto tisíc metrů čtverečních, využitelná pro další rozvoj.



Stěhování nádraží může znamenat nepříjemnosti hlavně pro podnikatele, kteří za Lidlem působí. Jedná se například o Army shop, Auto Nagy a uhelné sklady, s nimiž bude potřeba se majetkově vypořádat.



O přesunu hlavního nádraží se v Chomutově hovoří více než 20 let, územní plán s ním počítal už od roku 1996. Variant, kam ho přestěhovat, bylo více, jednou byl prostor po bývalém zimním stadionu. „Ten je ale v povodňovém pásmu Chomutovky, což nesplňuje kritéria pro výstavbu. Nová varianta splňuje vše,“ zmínil primátor Hrabáč. „Stále jde ale jen o návrh. I SŽDC připouští, že projekt může zůstat šuplíku. Je to otázka financí a rozhodnutí ministerstva dopravy a SŽDC,“ upozornil.

Pokud záměr projde, práce by měly probíhat v letech 2024 až 2026. „Předpokládané celkové investiční náklady jsou 1,8 miliardy korun,“ informoval mluvčí SŽDC Marek Illiaš. „Vzhledem k tomu, že se zatím nacházíme ve stádiu přípravy záměru, nedokážu sdělit, z jakého programu bude stavba hrazena. Předpokládáme, že navrhneme spolufinancování z fondů Evropské unie,“ dodal.



Nádraží, která mají stejně jako to chomutovské sypaná nástupiště, jsou v ČR stále ještě desítky. Jsou například v Ústí-Střekov a Ústí-Západ.