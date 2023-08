/PŘÍBĚHY OPUŠTĚNÝCH BUDOV/ Stačí vyjet na náhorní planinu Krušných hor a před očima se vynoří velkolepá stavba, která působí až neskutečně. Pseudorománský kostel sv. Václava ve Výsluní. Tento chrám s mohutnou čtyřbokou věží si vysloužil přízvisko katedrála Krušných hor.

Kostel sv. Václava ve Výsluní | Video: Deník/Miroslava Šebestová

Kostel sv. Václava ve Výsluní už ale dávno neslouží svému účelu. Kvůli dlouhodobé devastaci, kterou završil požár, kostel není využívaný k bohoslužbám. Zato ho však často vyhledávají filmaři.

Zdroj: Deník„Kostel ve Výsluní určitě patří mezi top lokace. Filmaři ho vyhledávají, protože má atmosféru,” potvrdila Barbora Hyšková z Filmové kanceláře Ústeckého kraje. „Rozhoduje i to, že je v kostele povoleno natáčet, což není v církevních památkách samozřejmé. Často o tom nerozhodují ani biskupství, ale daní faráři,” nastínila.

V případě kostela sv. Václava tento problém odpadá, protože ho vlastní město Výsluní. Filmařům ho nabízí ochotně a získává tím další finance na postupnou obnovu chrámu. Ta už spolykala miliony korun a další desítky milionů by ještě potřebovala.

Naposledy se ve Výsluní točil válečný film Blood and Gold (Krev a zlato). Bylo to pro Netflix, kde se svým květnovým uvedením vzbudil ohromnou diváckou pozornost. Během dvou dnů se dostal do první top desítky nejsledovanějších snímků.

V tomto případě se filmařům líbil nejen kostel, ale i městečko v jehož středu stojí. Stále totiž vypadá, jako by se tam zastavil čas.

Jaké další snímky vznikly díky kostelu ve Výsluní? Například fantasy série Kolo času přirovnávaná k slavným Hrám o trůny, točil se tam koprodukční velkofilm Jindřich IV. a scény pro historický seriál Borgiové. Zabíraný je také v českém cenami ověnčeném filmu Zapomenuté světlo, posloužil pro mystifikačně-hudební snímek Rok ďábla a točil se tam i videoklip známé německé industrial metalové kapely Rammstein. Na to vzpomínají i někteří Chomutované.

„Bylo to ke skladbě Feuer Frei,” zavzpomínala Petra H. z Chomutova. „Dostali jsme se s přítelem do komparsu, takže jsem se oblékli do kůže a tančili mezi stovkami dalších lidí v kostele, kde hořely ohně,” dodala.

Zdroj: Youtube

Rammstein - Feuer Frei! Zdroj: YouTube.com/Rammstein Official

Přitom se ještě začátkem 90. let zdálo, že kostel nemá žádnou budoucnost. Jednalo se o vyhořelou ruinu, která hrozila, že se zřítí. Porevoluční vedení obce ho chtělo nechat strhnout. Tehdy se ale našla parta nadšenců, jež odstartovala záchrannou akci. Vedla ji Růžena Netoličková. Založila nadaci a sháněla peníze na opravy, ať už pocházely od velkých sponzorů nebo drobných dárců.

V roce 1998 se nadaci podařilo, že stát kostel zařadil mezi kulturní památky. Chrám se využívá pro pořádání svateb a kulturních akcí, například výstav s tématem devastace pohraničí. V jeho okolí byla také obnovena tradice Svatováclavských poutí.

Kostel sv. Václava ve Výsluní



Kde stojí:

Ve Výsluní (13 km od Chomutova)



Kdy byl postaven a kým:

1851 – 1857, Anton Wild a Franz Wanke podle projektu architekta Karla Řivnáče



Kdy a jakou zažil největší slávu:

od konce 19. století do 50. let 20. století, kdy sloužil svému účelu



Odkdy a proč chátrá:

Od 50. let 20. století po odsunu Němců. Zkáza byla dokonaná v roce 1981, kdy ho od svíčky zapálili dva nepozorní chlapci. Požár kostel připravil o střechu i věž.