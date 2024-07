Marieta Kosturová, 28 let. Pochází z Trutnovska, do Klášterce nad Ohří se přestěhovala za přítelem, dnes manželem. Vystudovala audiovizuální produkci na Vyšší odborné škole publicistiky v Praze a poté absolvovala v ateliéru dokumentární režie Jany Hádkové na Filmové škole v Písku. Dlouhodobě působila jako freelancer v reklamních agenturách, natáčela reklamní spoty a dokumentární filmy. Má dvouletou dcerku a další děťátko na cestě.

„Zpočátku jsem jezdila za rodinami a zaznamenávala fotografiemi jejich rodinné příběhy. Následně mě oslovila naše druhá kmenová Příběhářka, chovatelka zvířat Lucie, která přišla s nápadem, že bychom mohli fotit lidi se zvířaty, což byl skvělý nápad, protože díky tomu vznikají přirozené momenty,“ popisuje Marieta, jak se tým začal pozvolna rozrůstat. „Později jsme se rozšířili o kadeřnici a následně jsme si řekli, že když máme hezky načesané ženy, bylo by hezké, aby se o ně pečovalo ve všech směrech, a oslovili jsme vizážistku,“ doplňuje.

Nejčastěji jezdí za zážitkovým focením rodiny s dětmi nebo ženy. Odehrává se na statku v Rašovicích, kde žije Marieta s manželem a dcerkou, či v okolních lesích. „Nejraději fotím navečer, když slunce pomalu klesá na obloze. Hraju si se světlem. Fotky nemusí být ostré, ale měl by na nich být pohyb, nějaká emoce a příběh. Ne vždy se to povede, ale když ano, je to skvělé,“ popisuje fotografka.

Obvykle si rodina hraje se zvířaty. Většinou jsou to koně a poníci, jindy kozy nebo ovce, které vypadají jako pohádková ovečka Shaun. Fotí se na zahradě, která se s každým ročním obdobím mění. Jednou je to pod rozkvetlou jabloní, jindy v tamním bambusovém hájku, na skalce, na okolních rozkvetlých loukách, nebo se s fotografkou vydávají do blízkých lesů.

„I ta cesta za lokací bývá velkým zážitkem, třeba když se brodíme řekou nebo potůčkem. To když třeba fotíme na způsob mechové víly,“ přibližuje Marieta s úsměvem. „Je to nejen o focení, ale také o čase, který ten člověk stráví více sám se sebou, objeví v sobě nějaký prostor. Celá rodina tady může zažít něco, co běžně nemá, vytrhne ji to z reality všedního dne. Někdy to naplní sen třeba té maminky, rodina jede s ní a samotnou ji překvapí, jaký to může mít rozměr,“ přibližuje.

Samotné focení obvykle trvá hodinu. Před ním ale na statku probíhají přípravy, na kterých se podílí právě kadeřnice a vizážistka. Následně se přidává také tvůrkyně programu pro děti a táty, aby si čas, kdy je maminka v péči odborníků, zajímavě užili. Ten má na starosti Anička Machová.

„Začali jsme s tím, protože když rodiny přijedou, bývají třeba tři nebo čtyři, vzájemně se neznají a jsou trochu nervózní,“ zmiňuje Anička. „Vytváříme proto zajímavý doprovodný program na míru lidem, kteří k nám míří. Podle toho, co o sobě prozradili a věku všech zúčastněných. Může to být divadelní představení, koncert pod širým nebem s místními umělci, tvořivé dílny, vytváříme společně s dětmi různé hry a soutěže, kdy se skupina stmelí a atmosféra se uvolní. Ostych pak rychle zmizí, což pomáhá i následnému focení,“ dodává.

Po dvou letech existence a postupného růstu Příběhářky přidaly také pořádání jarmarků a nejrůznějších akcí, které se hodně liší od masových kulturních akcí ve městech. „Snažíme se, aby byly milé, venkovské a tradiční, a aby lidem poskytly úplně jiný zážitek,“ přibližuje Marieta.

Právě v těchto případech se hodí každá ruka, a tak se stalo, že se Příběhářky a Příběháři rozrostli na zhruba dvacet členů, kdy každý má svůj úkol a každý dělá to, co mu jde nejlépe.

„Vždycky, když jsem někoho potkala a poznala, že je v něčem výjimečný, hrozně jsem ho chtěla propojit s tímto projektem. V tom je asi ta síla Příběhářek,“ míní Marieta. „Na tom také vyrostlo naše přátelství,“ dodává spokojeně.

Mohlo by vás zajímat: Poslední z rodu Kludských navštívil Jirkov. Obdivoval prastrýcův salonní vůz