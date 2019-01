Chomutovsko – Přesto, že je Petra Novotná na mateřské dovolené a obrací v peněžence každou korunu, objednala si na letošní Vánoce profesionální úklidovou firmu.

Ilustrační foto | Foto: Internet

„Letos jsem se rozhodla, že si předvánoční čas užiji jinak než dřív. Vánoční cukroví jsem si objednala v cukrárně a uklidí mi někdo jiný,“ svěřila se.

Každoroční shon před svátky ji vyčerpává. „Pak nemám pořádně na nic chuť a jsem unavená. Svátky strávím dospáváním toho, co jsem zanedbala předtím,“ dodala Petra.



Komu se nechce trávit hodiny domácím gruntováním, může oslovit profesionály. Pracovníci specializovaných firem uklidí byt komplet, nebo si u nich můžete objednat jednotlivé úkony – umytí oken, žehlení, vyčištění koberců a další. Kdo nesnáší nakupování, může si nákup nechat dovézt.

Pokud ještě máte úklid před sebou a chtěli byste, aby za vás uklidil někdo jiný, neváhejte s objednávkami. Některé firmy už mají poslední volné termíny, protože před Vánocemi mají tradičně hodně práce. „Už máme plno, a to i mezi svátky. Větší úklidy už nebereme, menší ano, třeba vyčištění jednoho koberce nebo mytí oken,“ říká Martina Kydalová z klášterecké firmy P&S.



Kolik vánoční úklid stojí? „To je těžké odhadnout, záleží na tom, které služby zákazník požaduje a také na dohodě,“ říká Radka Zelenková z kadaňské Agentury Ramira. Podle ceníku firmy stojí třeba umytí jedné okenní tabule čtyřicet korun a běžný úklid necelou stokorunu na hodinu. „Kompletní úklid bytu 2+1 včetně oken, umytí koupelny a kuchyňské linky i zevnitř, by vyšel na dva až dva a půl tisíce korun,“ odhaduje Martina Kydalová z klášterecké firmy.



Napilno mají i chomutovské firmy. Podobně jako ostatní se zaměřují na firmy a jejich kanceláře, ovšem udělají i vánoční objednávky v bytech.

A kdo si jejich služby nejčastěji objednává? Shodují se na tom, že prakticky všichni. „Není to o tom, že si nechávají uklidit jen podnikatelé, objednávají si nás i důchodci, běžné rodiny. Nemáme takové ceny, že by si je někdo nemohl dovolit,“ popisuje Zelenková z Agentury Ramira.