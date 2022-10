„Na jednání jsme se před několika týdny dozvěděli, že se pravděpodobně do roku 2027 nestane vůbec nic,” podotkl primátor Chomutova Marek Hrabáč (ANO). „Stále se čeká na rozhodnutí Centrální komise Ministerstva dopravy, aby dala palec na to, jestli se vůbec bude tato stavba v nejbližších deseti letech realizovat. To stále nemáme,” doplnil.