Měla to být kratší varianta trasy z Drážďan na Boží Dar. Namísto ušetřených peněz za litry benzinu se ale cesta autem prodražila o pokutu 108 eur. A to kvůli rychlé jízdě. Takhle dopadl redaktor Deníku, když si chtěl zmapovat výskyt radarů z Drážďan do Chemnitz a dále na Boží Dar. Jeho příběh ilustruje, jak si cizí státy dokážou díky evropské registraci vozidel Eucaris bezproblémově najít viníky dopravních deliktů i z jiných zemí.

Autor reportáže vyrazil z Drážďan na Boží Dar v prosinci loňského roku. Za obcí Zwönitz v okrese Erzgebirgs-kreis, asi půl hodiny za městem Chemnitz, ho vyfotil statický radar. Letos v únoru mu pak přišel domů do Čech dopis. Nikoli od policistů, ale z úřadu Erzgebirgskreis, který má agendu radarů v okrese na starosti.

Úředníci ho vyzvali k upřesnění údajů o přestupku spolu s případným vysvětlením celé situace. V češtině, s fotografií z radaru a prozatím bez pokuty. „Dopustil jste se přestupku: překročení nejvyšší povolené rychlosti na pozemní komunikaci o 27 km/h, přípustná rychlost 70 km/h,“ uváděl dopis.

Po vyplnění osobních údajů a potvrzení, že skutečně řídil auto on, čekal další zhruba dva týdny, než si převzal další dopis oznámení o přestupku a pokutě. Jeho text už byl nekompromisní. Za překročení rychlosti sankce 80 eur, dalších 25 eur poplatek a výdaje správního orgánu 3,50 eur, celkem tedy 108,50 eur. Nechyběla ani přiložená složenka.

Česko je totiž od roku 2016 zapojené do přeshraniční spolupráce pro vymáhání postihů za dopravní delikt. Nejen Němci tak mohou v systému evropské registrace vozidel Eucaris snadno zjistit, komu auto patří a kde hříšník bydlí.

Podobnou zkušenost má i zaměstnankyně personální agentury v Drážďanech Petra Šubrtová, jež pochází z Bíliny. Když se zhruba před rokem vracela z práce do svého německého bytu, nevšimla si nedaleko své ulice značky omezující rychlost na 30 kilometrů za hodinu. V zatáčce pak číhali policisté s radarem. „Naměřili mi 36 a domů do Bíliny, kde mám trvalé bydliště, mi za necelý měsíc přišla fotografie včetně výzvy k zaplacení pokuty. Tím, že jsem ji zaplatila hned, mě to vyšlo pouze na 15 eur,“ popisuje Šubrtová.

Jak podotýká bývalý závodní jezdec a instruktor bezpečné jízdy Jiří Patera z Bíliny, přestože systém Eucaris funguje v celé Evropě, německé zákony jsou tvrdší než v Česku. „Francie, Německo i Rakousko vymáhají přestupky cizinců naprosto nekompromisně. Naše ministerstvo dopravy na to kašle, u nás si může každý dělat, co chce, a úřady to vůbec nestíhají postihovat,“ myslí si Patera, který upozorňuje hlavně na propracovanost dopravních předpisů v Německu.

„Jako jediný v republice mám přeložený celý německý zákon o dopravě, odborně včetně paragrafů a odsouhlasený saským šéfem autoškol. Co paragraf, to rozdíly od českého zákona. Už více než rok to nabízím dopravním firmám, aby si o tom přišly popovídat a nastudovaly si tyto zásady, než vycestují do Německa. Nemají o to ale vůbec zájem. Přitom kdyby čeští řidiči znali řazení vozidel, odbočování, chování na dálnicích, tak nedělají tolik chyb,“ tvrdí Patera.

Německý zákon je specifický přesným rozdělením pokut. Za překročení o 10 km/h účtují úřady 15 eur, ovšem třeba u překročení o 21 až 25 km/h v obci už je to 80 eur a jeden bod. Sankce se navíc liší v obci a mimo ni. Nejvyšší sazba je za překročení o 71 km/h a více, kdy v obci vytáhne řidič z peněženky 680 eur, mimo obec 600 eur. Současně dostane také dva body a zákaz řízení. Právě v případě zákazu řízení je následně řidič předvolán k přezkoušení, kterému se říká „Medizinisch-psychologische Untersuchung“, lidově „Idiotentest“.

„Můj kamarád takhle musel na třídenní školení a musel napsat v němčině testy, jinak by měl zákaz vjezdu do Německa,“ doplňuje Patera.

Pozor v tunelech

Od 1. července letošního roku čeká řidiče v tunelech Panenská a Libouchec na dálnici D8 novinka. Ústecký magistrát ve spolupráci s policií začne za rychlou jízdu v nich vymáhat pokuty. „Dodavatel by nám měl začít instalovat software někdy v dubnu. V květnu a červnu provoz otestujeme na základě dat, které nám poskytne policie,“ popisuje primátor Ústí Petr Nedvědický.

Agenda vyřizování bude součástí přestupkového odboru. „Po tomto prvním kroku pak následuje normální přestupkové řízení. Dle předběžných informací od Ředitelství silnic a dálnic je počet přestupků v tunelech řádově asi 10 tisíc měsíčně, tedy 120 tisíc za rok,“ říká Nedvědický. Do městské kasy by tak opatření mohlo přinést desítky milionů korun ročně.

Nejen při řešení dopravní situace spolupracují se saskými policisty také jejich kolegové z Libereckého nebo z Ústeckého kraje. „Spolupráce probíhá jak v rámci evropských projektů, tak i Společného centra česko-německé policejní a celní spolupráce. Probíhá společný výkon služby v příhraničních oblastech, společná cvičení, hlídky i například jazyková školení pro české a německé policisty,“ dodává policejní mluvčí Šárka Poláčková.

Přísnější pokuty jsou v obci než mimo niPokuty jsou v Německu složitě odstupňované a přísnější v obci než mimo ni. Za překročení rychlosti v obci do 10 km/h zaplatí řidič 15 eur, mimo obec 10 eur. Za překročení do 15 km/h pak 25 eur, resp. 20 eur mimo obec. Větší skok nastane u překročení o 21 až 25 km/h, kdy už je to v obci za 80 eur a jeden bod, mimo obec 70 eur a také jeden bod. Nejvyšší sazba je za překročení o 71 km/h a více, kdy v obci vytáhne řidič z peněženky 680 eur, mimo obec 600 eur. Současně dostane také dva body a bez řidičáku je automaticky tři měsíce.