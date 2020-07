Bourací práce skončily a hotové jsou i hlubinné základy, takže se stavba brzy požene do výšky. Nové kulturní centrum v Klášterci nad Ohří vzniká díky přestavbě a dostavbě původního kulturáku. Jde o supermoderní a „chytré“ centrum, které bude díky nejnovějším technologiím úsporné. S celkovými náklady 184 milionů korun se jedná o vůbec největší kláštereckou investici posledních let.

Práce začaly v dubnu a podle místostarosty Petra Hybnera, který má v gesci investice města, se od té doby podařilo zvládnout zřejmě nejnáročnější část. Namísto klasických plošných základů a navzdory původním předpokladům bylo potřeba vystavět piloty, které tíhu stavby přenesou do hloubky.

„Stavbu jsme založili na 76 pilotech, které dosahují do hloubky jedenácti metrů. Dělali jsme je kvůli nestabilnímu podloží na základě geologických průzkumů,“ vysvětlil místostarosta.

Práce pod zemí zatím ještě pokračují, protože se budují přípojky. Skončit mají do dvou týdnů. Dál se bude pracovat na hrubé stavbě a střeše. „Chceme to stihnout tak, abychom mohli budovu na zimu zavřít. Namontujeme dveře a okna a budeme pracovat uvnitř,“ seznámil s plánem prací stavbyvedoucí Michal Buzek ze společnosti Nepro Stavební. Ta je hlavním subdodavatelem společnosti Trigema Building, která zakázku získala.

Podle jeho slov bude komplikovaná práce s technologiemi, které umožní, aby měl objekt pasivní standard. To znamená, že bude „chytrý“ a úsporný. „Jedná se o složitou technologii, díky které budou nulové energetické úniky. Součástí je vytápění, zateplení, chlazení, vzduchotechnika a využití dešťové vody. Ta se nebude pouštět do stoky, ale bude se jímat a využívat pro zálivku,“ nastínil Buzek.

Kompletně se bude řešit i bezbariérový přístup a divadelní a audiovizuální technika.

Knihovna, zkušebny, centrum pro mrňata i seniory

Nové kulturní centrum má být otevřené příští rok v říjnu. Přestěhuje se tam knihovna z Panoramy, součástí má být mateřské centrum, klub seniorů, hudební zkušebny, hlavní sál, pronajímatelné kanceláře, bar a kavárna. Křídlo v přízemí má celé sloužit kláštereckým divadelníkům.

Hlavní vizí je, že centrum bude žít každý den od rána do večera a zabaví téměř všechny věkové skupiny. „Dosud jsme měli kulturák otevřený, jen když se konaly kulturní akce, teď se bude muset ideologie v hlavách úplně otočit. Lidé tam musí být celý den, aby z nich centrum mohlo sát energii jako Upír z Ferratu. Musíme z lidí vytáhnout teplo, abychom ho nemuseli platit,“ uvedl s mírnou nadsázkou Hybner.

Jakých úspor by měla budova dosáhnout, má město spočítáno. „Jde o 1,1 milionu korun ročně,“ přiblížil Hybner. „Tyto peníze pravděpodobně vložíme do mzdových nákladů, protože dům bude potřebovat větší obslužnost. Nebudeme je ale chtít od zřizovatele,“ doplnil.

Investice dosahuje 184 milionů korun. Většinu hradí město s pomocí dotace 43 milionů korun z evropských zdrojů. Ty mají pomoct s financováním pasivního standardu budovy.

Nové multifunkční kulturní centrum do sebe nově pojme knihovnu, která je zatím v Panoramě v nevyhovujících prostorách. Stejně nevyhovující byly i ty v 60 let starém kulturním domě. „V podstatě v něm nefungovalo nic, ale byl tak hodný, že ještě vydržel,“ podotkl místostarosta. Opravy obou budov by byly příliš nákladné a nepřinesly by nic převratného, proto se město rozhodlo pro zásadní krok.