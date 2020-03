„Zurück! Zpátky! Musíte zpátky přes Šebestián,“ zní pokyny policistů na hranicích mezi Vejprty a německým Bärrensteinem. Řidič nespokojeně gestikuluje z okénka, naznačuje, že chce jen přejet mostek a dostat se zpět na německou stranu, bydlí prý pár desítek metrů za „čárou“. Nijak si ale nepomůže, musí se otočit a smířit se se skoro půlhodinovou zajížďkou přes Horu sv. Šebestiána. V rámci preventivních opatření proti šíření nového koronaviru vláda změnila režim na hranicích. Ty jsou s několika výjimkami uzavřené.

Čtyřiadvacet hodin denně zůstává otevřený hraniční přechod přes Horu sv. Šebestiána, byly tam ale obnoveny hraniční kontroly. „Pouštíme jen osoby s pracovním povolením do vzdálenosti sto kilometrů. Vyplývá to z nařízení vlády,“ uvedla policejní mluvčí Jana Slámová. „Podobně je to i na Cínovci, v Jiříkově a Krásném Lese,“ dodala. Cestující se musí nejen prokázat doklady a pracovním potvrzením, hasiči v ochranných rouškách a oblecích jim navíc měří teploty. Cizinci dostávají letáky ministerstva zdravotnictví.

Přes obnovené hraniční kontroly se v sobotu fronty na Šebestiánu netvořily. Větší rozruch byl na přechodu mezi Vejprty a Bärrensteinem. Před mostkem s nataženou páskou policisté vraceli řidiče zpět a přecházet nesměli ani pěší.

Uzávěra bude problémem pro místní, kteří v mnoha případech pracují v Německu. „Bude to velká komplikace. Z baráku to mám do práce něco přes kilometr, můžu chodit pěšky. Teď to bude cestování na více než dvě hodiny,“ odhaduje Petr Langer, který pracuje v Německu jako seřizovač CNC strojů. Prvně si dlouhou jízdu vyzkouší v pondělí. „Uvidím. Podle mě to bude na Šebestiánu od 5 do 7 hodin zasekané, jak všichni pojedou do práce, pak zase odpoledne, a když se jede na noční. Do toho kontroly. Nevím, jestli to ten přechod utáhne,“ obává se. „Navíc, když člověk dělá ve třísměnném provozu a je po práci unavený, může ho za volantem přepadnout mikrospánek,“ obává se následků.

Přes hranici Vejprty-Bärrenstein donedávna jezdili pendleři nejen z Vejprt, ale také z Kadaně, Klášterce nad Ohří, Ostrova nad Ohří a dalších měst na Karlovarsku. „Jezdilo tudy auto za autem. Tisíce lidí,“ odhaduje Langer. Ti všichni musí počítat se zajížďkou. Situace podle Langera dopadne i na německé důchodce, kteří si na stáří koupili domek ve Vejprtech, lékaře ale mají stále na druhé straně.

Ztížené cestování přes hranice nebude riskovat Karolína B. z Jirkova, která léta pracuje v potravinářském průmyslu v Marienbergu. Stejně jako další pendleři z Chomutova využívala přechod v Hoře sv. Šebestiána. „Jsem teď v marod, a když vidím, co se děje, raději si to prodloužím. Nejrozumnější je zůstat doma,“ míní. „Navíc Němci celou věc berou na lehkou váhu. Celé roky pracujeme v ochranném oblečení a s rouškami protože děláme s jídlem. Teď když přišel koronavirus, roušky došly a ono se dělá dál bez nich. Chápu, že se kola ekonomiky musí točit. Ale takhle?“ vadí jí.