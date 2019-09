Důvodem je výměna panelů v konstrukci přejezdu, které Správa železniční dopravní cesty kvůli jejich špatnému stavu u stavební firmy, která nedávno přejezd opravovala, reklamovala.

K uzavírce by mělo dojít od 8 do 14 hodin. Objízdná trasa nebude dlouhá, povede kolem železničního nádraží u Žaboklik. Dopravy na trati Žatec - Plzeň se oprava téměř nedotkne, neboť tam rychlíky kvůli probíhající výluce do poloviny listopadu stejně nejezdí.