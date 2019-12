Nemocnice má nový stacionář pro onkologické pacienty

Vzdušný světlý sál, více místa, připojení k internetu a velkoplošné televize. Pacienti, kteří tráví při ambulantní terapii na onkologickém oddělení chomutovské nemocnice spoustu hodin, mají větší pohodlí a také rozptýlení. Zajistil ho nový stacionář za více než 11 milionů korun.

Únor

Nejlepší musherka světa je z Jirkova

Rozhodně je jednou z nejlepších světových musherek, což opět dokázala na mistrovství světa psích spřežení v Savojských Alpách ve Francii. Martina Štěpánková je první Češka, která vybojovala mistrovský titul v disciplíně skijöring s jedním psem a další v kombinaci. V drsném a ryze severském sportu boduje přesto, že musí za sněhem dojíždět do Krkonoš. Protože žije v Jirkově, trénuje také na Lesné.

Březen

Kácení a zakládání pilot: Rozjely se práce na obchvatu

Řev motorových pil, které poslaly k zemi desítky náletových stromů, vystřídala speciální souprava. Stavbaři se s ní pustili do vrtání pilot pro mostní estakádu. Vůbec nejnáročnější stavbu chomutovského obchvatu, na kterém budou pracovat čtyři roky.

V Otvicích je kasino

Povolení na provozování hazardu podnik získal skrze společnost, která působí v pražském hotelu Hilton.

Duben

Chomutovské nádraží se bude stěhovat

Nádraží v Chomutově se bude stěhovat. Pokud jde o vedení města, hlavní nádraží se může přestěhovat blíže k centru. Zastupitelé na svém zasedání vydali souhlasné stanovisko se záměrem.

Piráti ztratili extraligu

Hokejisté Chomutova neuspěli v baráži o udržení v extralize a spadli o patro níž. Piráti sice 19. dubna 2019 vyhráli v Pardubicích, dvě kola před koncem baráže už ale bylo jasné, že spadnou do první ligy. Tam naopak postoupilo Kladno s Jaromírem Jágrem. Piráti se rozloučili s extraligovou sezónou domácím vítězstvím. 6:4 nad Českými Budějovicemi, které skončily v baráži poslední.

Květen

Velmi drahé sžití s radary

Tři měsíce a celkem 31 400 přestupků. Takto vypadala chomutovská statistika po spuštění ostrého provozu dvou stacionárních radarů.

Červen

Střelec ze sídliště dostal 10 let

Nejdříve 12,5 roku, pak sedm a nakonec deset let za mřížemi. Už potřetí si Petr Benda vyslechl výši trestu za to, že před třemi lety na chomutovském sídlišti zastřelil řidiče. Nejnovější rozsudek vydal Vrchní soud v Praze v červnu 2019 a je pravomocný. Zastřelený muž byl jen o tři roky mladší než střelec. Protože byl romské národnosti, řešilo se, zda neměl čin rasový motiv. To se ale neprokázalo. Případ vyvolává dodnes emotivní reakce. Pro mnohé je názornou ilustrací situace, která panuje na některých chomutovských sídlištích.

V Klášterci zavedli policejní hodinu

Vyhlášku, která zkrátí provozní dobu vybraných podniků, přijal Klášterec nad Ohří. Týká se sídliště Panorama a ulice Královéhradecká, kde je pohostinství, hudební klub a občerstvení a strážníci tam často vyjíždějí kvůli rušení nočního klidu. Nové nařízení živnostníky přinutí, aby zavírali dříve.

Červenec

Rozhodnuto. Jirkov pro polikliniku koupí nový rentgen

Nebezpečí zažehnáno. Jirkovská poliklinika vymění dosluhující rentgen za nový, pořízený městem. Využívaný bude v soukromé praxi, sami lékaři by ale miliony na něj neměli. Protože na přístroji závisí celá řada oddělení s tisíci pacienty a tím i sama poliklinika, zastupitelé na posledním zasedání rozhodli, že nákup pokryjí z městského rozpočtu. Odhadované náklady jsou 4,5 milionu korun.

Hokejoví Piráti mají nové vedení

Budoucnost chomutovského hokeje mají v rukách místní podnikatelé ze sedmi společností, kteří ho převzali po Jaroslavu Veverkovi. Chtějí ho stabilizovat.

Srpen

Císařský den v Kadani

Výlety časem o více než šest století zpátky prožili v Kadani návštěvníci Císařského dne. Program dobového festivalu nabídl tradiční tržiště, kde se dalo koupit všechno od rytířské výbavy přes dobrou krmi až k bájným jednorožcům. Čekání na císařský průvod, který čítal téměř tři stovky hlav, si lidé krátili u ukázek rytířských soubojů nebo řemesel.

Kadaň dá do oddělení šestinedělí 35 milionů

Magickou hranici 600 porodů, které jsou pro porodnice spodním limitem pro celý rok, kadaňská porodnice překonala už v srpnu 2019. Kadaň chce zájem maminek ještě posílit, a tak zaplatí obnovu oddělení šestinedělí, kde pobývají od porodu do propuštění domů. Vyjde na 35 milionů korun.

Září

Na Pražských polích golfové hřiště nebude

Golfové hřiště nebude. Definitivně. Téměř dvacet let starý projekt, který měl proměnit větší část chomutovské lokality Pražská pole v rekreační areál, padl. Zůstane ta část, která počítá s pozorováním přírody, padesátihektarové hřiště s 18 jamkami ale město muselo vyškrtnout, aby mohlo čerpat dotace z programu 18 ekomiliard. Zastupitelé už posvětili přepracování projektové dokumentace.

Kdo pomůže městu s lázněmi Evženie?

Klášterec bojuje za zachování statutu lázeňského místa. Chce koupele i hotel pro nejméně sto hostů.

Říjen

Vytoužený obchvat Klášterce

Zhruba miliardová investice zbaví město aut, která jen projíždějí. Chystají se i další úpravy silnice I/13 včetně zkapacitnění od Chomutova po Klášterec.

Jirkov koupil unikátní Kludského maringotku

Město Jirkov odkoupilo téměř stoletou maringotku po slavném cirkusovém principálovi a Jirkovanovi Karlu Kludském. Zastupitelé na mimořádném zasedání posvětili její koupi za 600 tisíc korun. Tržní cena původně luxusního salonního vozu byla podle znaleckého posudku stanovena na 501 600 korun. Následně o této sumě město s majitelem jednalo, nakonec se ale obě strany dohodly, že bude o zhruba sto tisíc vyšší.

Listopad

Vchod ke Kamencovému jezeru se změní

Chomutov svolal veřejné projednání, které se týkalo prvního kola obnovy areálu Kamencového jezera. Stavební práce mohou začít na podzim 2020.

Prosinec

Šikanu na škole řeší policie

Děti ze sedmé třídy údajně tyranizovali dva chlapci, kteří k nim propadli. Některé z rodin se kvůli tomu snažily své děti převést na jinou školu.