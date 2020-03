Praktickým lékařům chybí respirátory chránící proti virům, a tak ordinují na dálku. Lidé se shánějí po rouškách. Protože jde o nedostatkové zboží, nechávají si je šít u švadlen, nebo si je vyrábějí sami podomácku. Jedná se o pomůcku, která brzdí šíření koronaviru.

Pokud se někdo probudil do pondělního rána s angínou, chřipkou nebo jinými potížemi, nezbývá mu, než se s lékařem domluvit po telefonu. „V případě potřeby vedeme i videohovory, neschopenky a recepty vystavujeme elektronicky. Osobní návštěvu dojednáváme, jen když je nezbytná,“ uvedl kadaňský praktik Peter Jursík. „Potrvá to, dokud nebudeme mít ochranné pomůcky: brýle, obleky, hlavně ale respirátory, které jsou v současné situaci naprostým základem,“ dodal.

Ohrožení lékaři

Tento stav se týká většiny ordinací praktických lékařů na Chomutovsku i jinde v zemi. „Lékaři mají doporučeno, aby přešli na nouzový stav a zavřely se ordinace, aby se v čekárnách nehromadili pacienti. Pokud je potřeba pacienta vyšetřit, děje se tak po telefonické dohodě a lékař si vezme alespoň roušku,“ potvrdil Michal Bábíček, který je v Chomutově praktickým lékařem a současně i místopředsedou Sdružení praktických lékařů. „Musíme zamezit kontaktu zdravotníka s potenciálně nakaženým, aby neonemocněl a případně nezemřel jako se to děje v Itálii,“ dodal.

Podle jeho slov je na Chomutovsku zhruba 65 procent praktických lékařů ve věku nad 60 let. I oni tedy patří do nejohroženější skupiny obyvatel, v níž jsou senioři, chronicky nemocní a lidé s oslabenou imunitou.

Ordinace se mají opět otevřít, až přijde zásilka s ochrannými prostředky. „Dostali jsme dnes darem respirátory ze Spojených států Amerických, nejsou ale typu FFP 3, což znamená, že nechrání proti virům,“ nastínil Bábíček. „Čekáme, až nám stát respirátory s trojkovou ochranou pošle přes magistráty, snad by to mohlo být do konce týdne.

"Sháním roušku pro maminku"

Chomutované se také shánějí po rouškách, protože chrání okolí potenciálně nakaženého a částečně i nositele. Někdo si je šije podomácku, jiný shání, kdo by mu pár roušek vyrobil.

„Sháním, kdo by mi ušil roušku pro maminku. Pracuje na pokladně v jirkovském Tesco, kde se potkává se spoustou lidí, přitom není nejmladší, má své zdravotní potíže. Mám o ni strach,“ uvedla Kateřina Macíková, která pochází z Chomutova a aktuálně žije v Německu. „Před měsícem jsem roušky objednala přes Amazon, ale po třech týdnech mi přišla jen omluva, že je dodat nemohou,“ dodala. A tak prostřednictvím sociálních sítí požádala místní ženy, jestli by některá našila roušky pro prodavačky z Tesca a dovezla je tam. „Zaplatím,“ ujistila.

Chomutovských dobrovolnic, které jsou na mateřské dovolené, nebo mají s šitím zkušenosti, se na facebooku objevuje více. Občas se do tvoření dávají i ty bez praxe. Vycházejí z návodů, které jsou běžně dostupné na internetu. „Bílou jsem dokázala spíchnout i já, která neumí šít, v ruce. Je ze starého laboratorního pláště a tkaniček. Zvládne to každý,“ připsala jedna z nich a přidala fotku.

Na nový typ výroby se přeorientovávají i místní krejčové. Například Jaroslava Štejnarová z Jirkova, která je vyhlášená šitím závodních tanečních kostýmů. „Od pondělního rána šijeme roušky. Odhaduji, že do středy bychom jich mohly mít na pět set,“ uvedla pro Chomutovský deník. „Snažíme se je dělat anatomicky, aby lépe lehly na obličej, a aby byly z bavlny. V první várce jich máme padesát pro jirkovské strážníky, další šijeme pro domov důchodců a máme také objednávku na sto kusů ze Spořic,“ dodala.