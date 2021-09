„Někdo rád holky, jinej zase pragovky. A já můžu zodpovědně prohlásit, že přede mnou jen tak nějaká neobstála,“ znělo ve čtvrtek 23. září z plátna v chomutovském kině Svět. To z něj promlouval sběratel automobilů značky Praga Emil Příhoda – dnes téměř 90letý muž, který shromáždil kolem sta těchto veteránů. Jedná se o třetí největší ucelenou kolekci na světě zapsanou na seznam UNESCO.

Životní příběh sběratele připomnělo dokudrama režiséra Juraje Šajmoviče. Natáčené bylo na několika lokacích v kraji. Především v Ústí nad Labem, v Chomutově a okolí. Ukazuje automobilové skvosty včetně vozu Praga Lady, ve kterém údajně jezdila herecká hvězda Lída Baarová, nebo vůz z autoparku prezidenta Tomáše G. Masaryka. Vypráví také o pohnutém osudu sbírky, kdy musel sběratel kvůli rodinným neshodám opustit vybudované muzeum ve Zbuzanech nedaleko Prahy.

Film se snaží burcovat k akci, aby sbírka konečně dostala důstojné prostory a lidé ji mohli vidět. „Jeho hlavním účelem je zalarmovat veřejnost i její politické a kulturní zastupitele k tomu, aby odkazy minulosti začali vnímat jako nedílnou součást identity, která přispívá k reprezentaci státu,“ uvedl režisér Šajmovič.

Nově bylo muzeum Praga plánované v Chomutově. Ústecký kraj se sběratelem před dvěma lety uzavřel smlouvu, podle které se Emil Příhoda zavázal k propůjčení sbírky na třicet let a kraj měl vybudovat odpovídající zázemí. Vznikla architektonická studie, podle níž by investice do muzea měla vyjít na 30 až 50 milionů korun. Kraj také zainvestoval 6 milionů do převozu veteránů, náhradních dílů a obsáhlé dokumentace do Chomutova a Údlic, kde jsou prozatímně uložené.

Zdroj: Youtube

Praga pana Příhody - trailer

Hejtmanství má ale od loňského roku nové vedení, které s původním plánem nesouzní. „Kraj v tuto chvíli nepočítá s tím, že by investoval do muzea pragovky. Naopak máme určitý pocit lítosti z toho, kolik peněz se tam utopilo bez efektu,“ potvrdil náměstek hejtmana Jiří Řehák (Spojenci pro kraj). Současně ale dodal, že hledá jiné řešení a jedná se zástupcem Ministerstva kultury Vlastimilem Ourodou. „Naznačil jsem mu, že Ústecký kraj nemá zájem pokračovat ve smlouvě. Myslím si, že je to otázka spíše pro stát. Je ale evidentní, že se bude muset počkat na výsledky parlamentních voleb, abychom měli skutečně partnera, který bude mít dlouhodobý potenciál,“ upozornil.

O muzeum v Chomutově se velkou měrou zasazuje chomutovský radní a bývalý náměstek hejtmana Jaroslav Komínek (KSČM), který byl spolu s primátorem Chomutova Markem Hrabáčem (ANO) také hostem projekce. Podle nich je možné, že by do děje vstoupilo město, i když ne v takové míře, jakou mohl nabídnout kraj.

„Snažíme se vymyslet nějaký plán, jak pomoct čistě jako Chomutov. Počítáme náklady, řešíme, jestli můžeme získat budovy od kraje a za kolik,“ nastínil primátor. „Jsme na začátku jednání, nechci slibovat, že to město dokáže a zvládne,“ upozornil.

Podle Komínka by pro začátek bylo možné vystavit v provizorních prostorách minimálně deset pragovek, aby měli lidé konečně možnost vidět auta, která jsou na Chomutovsku zatím jen pod zámkem. S takovou možností by souhlasil i Emil Příhoda. „Ano. Bezvýhradně,“ reagoval na vyřčený dotaz po projekci.

Hraný dokument bude možné zhlédnout v chomutovském kině Svět 6. a 20. října.