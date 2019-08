K odlivu zaměstnanců za německé hranice dochází v posledních letech. Od roku 2011 nepotřebují Češi pro práci v Německu žádná povolení. Největší lákadlo ale samozřejmě představují vyšší mzdy, často trojnásobné. Podle německých personalistů se Čechům vyplatí dojíždět za prací do Německa i tehdy, když platové podmínky konkurují těm českým. Například ve výrobě.

„Němci o taková místa nejeví zájem, Češi na ně ale stojí frontu, a to i přesto, že výplaty v obou státech jsou na takových pozicích srovnatelné,“ říká personalista Stefan Beck z agentury Starke Jobs v Marienbergu. „Jenže v Čechách dostanete výplatu a to je tak všechno. V Německu k tomu dostanou navíc třeba jízdné,“ poznamenává personalista.

A pokud zaměstnance firmě zprostředkovala personální agentura, německé zákony přiznávají agenturním zaměstnancům vyšší minimální mzdu, než jaká se vztahuje na přímé zaměstnance. „Čech si nakonec přiveze domů mnohem vyšší příjem než jeho německý kolega,“ doplňuje pravidla pracovního trhu za hranicemi Beck.

To potvrzuje i 33letá Petra Kučerová z Chomutova. „Jako samoživitelka jsem v Čechách přinesla domů jednu výplatu pro tři lidi. Koupit pro jedno dítě výbavu do školy mě stálo celý můj měsíční rozpočet na jídlo. Protože jsem vydělávala o 163 korun víc, než byla hranice pro přiznání některých dávek, nemohla jsem řešit peníze jinak než mít práce dvě. Stát u nás v pomoci samoživitelkám selhal,“ míní Chomutovanka. V Německu je daleko klidnější. „Domů si teď přinesu dvojnásobek platu, mám taky nárok na německé přídavky na děti. Už nemusím řešit, z čeho koupit boty nebo jestli máme na vstup do lesoparku,“ dodává.

Pro německé firmy je podle Stefana Becka nejobtížnější najít v Češích dlouhodobé zaměstnance. „Nejde nijak paušalizovat rozdíly mezi Čechy a Němci jako zaměstnanci, ale občas se stane, že důvodem, proč lidé z Německa zase odcházejí, je právě čas strávený na cestách, který jim pak chybí třeba pro rodinu nebo vlastní zájmy,“ poznamenává personalista. „Je dobré před nástupem do zaměstnání v Německu proto zvážit všechny své možnosti a svá očekávání,“ doplňuje Beck.

I v ČR ale němečtí personalisté pociťují postupně nedostatek uchazečů o zaměstnání. „Zatímco před pěti lety se o jedno pracovní místo ucházelo i padesát kandidátů, dnes musíme sami vyvíjet iniciativu, abychom volnou pozici obsadili,“ přibližuje současný stav v oblasti lidských zdrojů personalistka společnosti Odenwald CZ v Kadani Jana Vitvarová.

Nejobtížnější je najít člověka pro technicky zaměřenou pozici, ze které jsou Češi vyřazeni často úplně. „Jako německá společnost požadujeme od českých, stejně jako ostatních zaměstnanců, především na vyšších postech znalost jazyka. Tuto podmínku ale splňuje málokterý kandidát,“ dodává Vitvarová.