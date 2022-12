Poznejte nejinovativnější firmy a osobnost z Ústeckého kraje za rok 2022

Ve Wieserově domě v Terezíně vyhlásilo krajské Inovační centrum společně s Ústeckým krajem vítěze pátého ročníku soutěže Inovační firma Ústeckého kraje. Finále, do kterého se dostalo 12 firem napříč kategoriemi malé plus střední podniky a velké podniky, ovládl děčínský Chart Ferox a roudnická firma Pardam Nano4fibers. Za mimořádný přínos pro rozvoj regionu byla oceněna profesorka Jiřina Jílková in memoriam.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Společná fotografie všech oceněných v rámci soutěže Inovační firma Ústeckého kraje | Foto: se svolením Ústeckého kraje