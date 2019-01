Jestli mě něco dokáže dostat do varu, tak jsou to různá provolání rádobydemokratů, jak jsou pošlápávána jejich práva vyjádřit svůj názor. Speciálně v internetových diskuzích.

Příklad z tohoto týdne – na našich webových stránkách jsme zveřejnili výzvu, aby se nám hlásili se svými příběhy oběti nebezpečného pronásledování – stalkingu. První reakce byla vtipná – někdo se svěřoval, jak ho „nebezpečně obtěžovali“ policisté, když ho stíhali za jízdu na červenou.



Příspěvek jsme po redakční dohodě smazali a připsali proč. Nešlo o to, jestli byl nebo nebyl vtipný, ale že kazil náš záměr. Stalking je dost vážná věc (až si přečtete příběhy, které nám poslaly dvě ženy, humor asi každého přejde) a pokud naši výzvu hned někdo shodí vtipem, nikdo ho vážně brát nebude a nebude mít potřebu se svěřovat. V tu chvíli jsem byl ještě klidný, my Češi máme holt ve zvyku věci zlehčovat a smysl pro humor je mi také blízký.



Až reakce dotyčněho mě rozbila úplně. Prý jsme trapní, protože neporušil pravidla diskuze a že POTLAČUJEME SVOBODU PROJEVU. Tady někde se mi začal do krve vyplavovat adrenalin.



Co mi přijde trapné, je tenhle styl uvažování. Někomu dáte prostor pro diskuzi – na svém webu, za svých podmínek. A když smažete jeho vtip, protože vám tím kazí pracovní záměr, jste nedemokratický utlačovatel svobody projevu.



Bráníme snad tomu člověku založit si na webu vlastní blog? Cenzurujeme mu stránky, na které se může dívat? Blokujeme mu přístup na internetu? Ne – naopak jsme dali prostor k diskuzi o tématu a smazali vtip, který vážné téma nerespektoval. Jen jsme na našem webu slušně požádali, aby příspěvky k tomuto tématu byly vážné. Co tím sakra potlačujeme?



Nerozčiloval bych se tolik, kdyby šlo o ojedinělý případ myšlení. Ale není. Už několik podobných reakcí mě u nás na webu nadzvedlo, podobné tendence jsem sledoval i na jirkovském diskuzním fóru. Jako by bylo jedno, kdo vám dává prostor k vyjádření a jestli kazíte jeho práci jako v našem případě. Prostě tu mám prostor, můžu si tu dělat co chci a jestli ne, vytáhnu ústavu!



Nepleťme si demokratická práva a svobody s anarchií. Nepoužívejme silná slova o potlačování svobod kvůli smazanému vtipu. To si myslím demokracie nezaslouží.