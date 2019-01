Jirkov - Většina lidí postižených nočním požárem si již vyzvedla ze svých domovů to nejdůležitější.

Obyvatelé jednoho ze tří vchodů panelového domu, který zasáhl přes noc požár, jsou již ve svých domovech. Domů mohli zhruba po osmé hodině,“ informoval velitel zásahu hasičů. Vchod 1512 totiž nebyl požárem zasažen a hasiči nařídili evakuaci kvůli bezpečnosti.

Obyvatelé 48 bytů si musí najít náhradní bydlení

Lidé ze zasažených dvou vchodů, celkem čtyřiceti osmi bytů, se ale domů jen tak nevrátí. Po jedenácté hodině si postupně mohli chodit do svých vodou a hasící pěnou zpustošených domovů pro své věci. S igelitkami, sportovními taškami, či košíky pak vycházeli ze svého domu a v jejich tvářích byla vidět beznaděj.

„Vzali jsme si jen oblečení. Všechny zdi jsou zmáčené až na panel. Všechno je v ….,“ kroutili sklesle hlavou manželé Fresslovi, kteří jako jedni z prvních viděli svůj byt po požáru. Právě oni bydleli v šestém patře. Přesně ve vchodu, kde požár vznikl. „Ke svým věcem jsem se ani nedostala, dveře skříně byli kvůli vodě zkřížené," dodall žena. „Stále tam teče voda. Sedačka, koberce, obrazy, všechno je promáčené a na vyhození“ přiblížila stav bytu.

Vyhlídky na nejbližší dny, týdny, měsíce? Nedobré. „Nemáme ani pojistku,“ uvědomuje si paní Fresslová a začíná brečet. Její manžel se snaží vtipkovat, ale je na něm vidět, že se jen snaží nepropadnout beznaději.

Přestože ve svém bytě strávili sotva deset minut, byli silně cítit kouřem. Manželé dali již děti ke svým rodičům. Také oni nejspíš využijí azylu u svých rodičů.

Základní pomoc zajistilo město hned

Do jedenácté hodiny dopolední byla většina obyvatel poškozených bytů u svých příbuzných či známých. Ti, kteří neměli kam jít, mohli využít prostory zasedací síně na městském úřadě či na 2. základní škole. „Všichni hned dostali to základní,“ informuje starosta Jirkova Radek Štejnar. „K dispozici byla voda, čaj, kafe. Kolem čtvrté hodiny ranní si již některé obyvatele domu vyzvedávali příbuzní,“ popisuje průběh noci.

Zachraňovala svého králíčka, na sebe nemyslela

Před jedenáctou hodinou se v zasedací místnosti městského úřadu sešla většina neštěstím zasažených lidí. „Budeme čekat, až nám přistaví kontejner a pak začneme na novo,“ byla první slova Davida a Martiny Předotových, rodičů dvou dětí (holčičky 3,5 a 9,5 let). Ty prý při požáru myslely úplně na jiné věci, než jak si zachránit život. „Malá je nemocná, ptala se kam ji zase taháme, že ještě neměla ani kakao,"popisuje maminka dětí. "Starší se ptala po svém zakrslém králíčkovi. Chtěla zachraňovat jeho, místo sebe."

„Není to nic, co by se nedalo zvládnout,“ dodává optimisticky David Předota. Děti už předali jedné z babiček, u druhé skončí nejspíš oni dva. „Prostě se zmáčkneme, jako to bylo za starých časů,“ hodnotí David. „Teď to bereme dobře, ale až uvidíme byt, tak to na nás asi spadne,“ dodává Martina. „Zaplať pán Bůh, že jsme měli pojištěný byt. Teď jsme zrekonstruovali kuchyň a dětský pokoj. Jsou ale lidé, kteří jsou na tom hůř,“ dodávají svorně.

Jednou z nich je také Klotilda Brožková. „Mám sestru v Chomutově, půjdu k ní. Co můžu dělat, když nejsem ani pojištěná a je mi 73 let,“ říkala Klotilda Brožková dopoledne.

Sousedé se sblížili a hledají společná řešení

Zasedacím sálem se nesly různé úvahy o tom, kdy se budou moct lidé vrátit do svých domovů. Někteří již začali přemýšlet, jak dům co nejrychleji vysušit. „Hlavně aby se mohla dát střecha a šla elektrika. Abychom mohli začít znovu,“ hodnotila situaci jedna z postižených.

Mnoho lidí, přišlo během noci z pátku na sobotu téměř o všechno. Kromě majetku třeba i o zdroj peněz. „ Jsem sama s dvěma dcerami. Chtěla jsem si přivydělat. Pekla jsem cukroví. Měla jsem tam deset kilo hotového. Teď to můžeme hodit tak akorát rybám,“ říká Klára Šmajdová z pátého patra domu 1510.

Všichni, kteří si již ze svých bytů odnesli to nejpotřebnější, se rozjeli ke svým příbuzným či známým a budou čekat na nové a snad i lepší informace. Ti, kteří nemají kam jít, mohou využít náhradního ubytování, které zajistilo město. "Jednáme o volných kapacitách s městským ústavem sociálních služeb, který zřizuje město, ale i s dalšími subjekty. Chomutovský hotel Partyzán ubytuje jednu rodinu na týden, obrátíme se na další ubytovací zařízení, například místní hotel Kavalír. Předpokládáme, že většina evakuovaných lidí najde útočiště u příbuzných," upřesnil starosta města Radek Štejnar.