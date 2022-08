Zmírnění dopadů požáru se věnuje i ministerstvo pro místní rozvoj zpracovává k tomu analýzu. Podle ministra Ivana Bartoše (Piráti) by jeho úřad mohl na obnovu poničeného veřejného majetku či infrastruktury cestovního ruchu zpočátku vytvořit program v řádu sto milionů korun a z evropských fondů by se dalo spolufinancovat pořízení speciální hasicího letadla. Podle ředitele odboru pro Integrovaný regionální operační program (IROP) Rostislava Mazala se v minulosti z evropských fondů spolufinancoval nákup dvou vrtulníků pro policii.

Mimo jiné právě policejní vrtulníky spolu s armádními helikoptérami a vrtulníky ze Slovenska v posledních dnech pomáhají hasičům při zásahu v Českém Švýcarsku. Nasazeny byly i české letouny Antonov, které ale například ve čtvrtek nehasily. Týden jim pomáhaly i dva švédské letouny Air Tractor, které dnes nahradila dvě letadla Canadair z Itálie. Katalogová cena jednoho takového speciálního letadla na hašení je 35 milionů eur (859 milionů korun). Letadla dokážou ale pojmout dvakrát tolik vody co švédské stroje. Vodu nabírají přímo z vodní hladiny, kvůli čemuž je od minulého týdne uzavřeno jezero Milada u Ústí nad Labem.

"Budou shazovat v oblasti Křídelních stěn. To je pro nás velké plus, protože stroje pojmou velké množství vody a ta dynamika, kterou hasí, je pro nás velmi důležitá," uvedl odpoledne mluvčí hasičů Martin Kavka.

Místo zásahu mají hasiči podle Vlčka rozděleno na čtyři sektory, z toho jeden mají připraven k předání národnímu parku. Nejblíže předání je podle něj oblast u obce Janov. V dalších třech sektorech pokračují hasební práce. Nicméně i po ukončení zásahu budou muset záchranné složky na místě dál asistovat.

Hasiči se podle Kavky dnes soustředili na oblast u Pravčické brány a Bouřňáku, kde jim činí problém podloží, které jde obtížně uhasit. Jedno ze skrytých ohnisek se v noci rozhořelo nad Hřenskem, z větší části ho ale uhasili.

Hasiči při zásahu opět využívají taktiku tzv. vláčku, při které pět vrtulníků létá za sebou a shazuje vodu na jedno místo, tedy ve větším množství. Naopak slanění lezců z vrtulníků na průzkum skrytých ohnisek v těžko přístupném terénu v okolí Pravčické brány se nevydařilo, helikoptéra ohniska rozdmýchávala. Dnes se tam mají lezci zkoušet dostat ze země, aby proklestili cestu a případně tam vytvořili čerpací stanoviště pro helikoptéry.

Evakuovaní obyvatelé Hřenska a jeho částí Mezné a Mezní Louky se budou moct vrátit domů, až hasiči vyhlásí likvidaci. Značně poničené jsou soutěsky, jejichž provoz pro obec představuje hlavní zdroj příjmů. Podle starosty Hřenska Zdeňka Pánka jsou zničené přístupové cesty a plavební dráha. Stav skalních útvarů posoudí geologové. Přístup do soutěsek je zatarasený. Srubová stavba ničivý požár ustála. Starosta doufá, že sezona bude obnovena ještě letos. Podle něj záleží hlavně na práci geologů. S verzí, že by se soutěsky letos neotevřely, nepočítá. Vlček ale ve čtvrtek řekl, že se turisté podívají do soutěsek za několik let.

Také pro hasiče v německém národním parku Saské Švýcarsko představují problém skrytá ohniska, která jsou zdrojem řady nových požárů. Ty se však zatím podařilo vždy uhasit, uvedla představitelka okresu Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří Yamina Benamaraová. Plameny tam nyní neohrožují žádné obytné oblasti, proto se nechystá evakuace lidí.

Velkou zátěží pro hasiče na obou stranách hranice jsou současné tropické teploty, kvůli kterým se mimo jiné musí častěji střídat. V Českém Švýcarsku jich proto zůstává zhruba 1000. Zranění utrpělo při hašení devět desítek českých hasičů, většina byla zraněna lehce.