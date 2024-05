O střechu nad hlavou a veškeré osobní věci přišla maminka Eva a její tři děti při požáru, který vypukl ve čtvrtek 30. května v Experimentu v Chomutově. Pro rodinu je to velká rána. Její přátelé a členové rodiny se proto snaží shromáždit pomoc, o zapojení prosí i veřejnost.

Hořelo v Experimentu na sídlišti Březenecká v Chomutově. | Video: Deník/Miroslava Šebestová

„Maminka Eva, naše kamarádka, se v brzkých ranních hodinách sebrala a odjela rozvézt děti do školy i školky. Obdržela hovor od známého, že jí asi hoří byt… Ihned volala hasiče a jela domů,“ přiblížila dění na sociálních sítích Claudia Chadim. „Plameny se rozšířily naprosto všude. Hasiči Evu nepustili už ani pro pejska z důvodu obrovských plamenů, které se šířily rychlostí blesku,“ doplnila.

Při hasičském zásahu, do kterého bylo zapojeno šest jednotek, záchranáři z domu evakuovali 120 lidí. Jednu velmi vážně zraněnou osobu transportoval do ústeckého traumacentra vrtulník letecké záchranné služby. Celkem bylo ošetřeno dvacet lidí, z toho 11 sanity odvezly do chomutovské a mostecké nemocnice. „Měli dechové potíže v souvislosti s tím, že se nadýchali kouřových zplodin a jednalo se také o stresové reakce,“ uvedl mluvčí krajské záchranky Prokop Voleník.

Evakuovaní nacházeli přechodný azyl ve speciálním autobusu hasičů, město jim také otevřelo tělocvičnu blízké školy a zajistilo deky a bagety. Už kolem poledne se ale většina z nich mohla vrátit do svých domovů. Bylo to zhruba tři až čtyři hodiny od momentu, kdy vypukl požár.

Jinou situaci zažívá právě paní Eva s dětmi ve věku 4, 6 a 12 let. Akutně postrádají oblečení, boty, nábytek, školní potřeby, hygienické potřeby a také jídlo. Přátelé proto zřídili transparentní účet, kde je možné rodinu podpořit: 5405621043/ 0800. Rodina požádala o náhradní ubytování.

Chomutované už rodině nabízejí například oblečení nebo další pomoc, zapojují se i různé organizace. Například Kultura Sever poskytne výtěžek z pátečního koncertu na Kulisárně právě mamince s dětmi v nesnázích.

Škoda na domě dosáhla pěti milionů korun. Příčiny požáru vyšetřuji kriminalisté, kteří případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. „Podle dosavadních zjištění by příčinou požáru mohla být závada na elektroinstalaci," uvedla policie na sociální síti.

