Na řeku Chomutovku, která se prohnala domy, v Údlicích vzpomínají i po 20 letech

Vypadá mírumilovně, když si tak pozvolna teče kamenným korytem. Také jí není mnoho. Jsou místa, kde by člověk v Chomutovce sotva namočil kotníky. Je to ale dvacet let, kdy se tato říčka projevila jako běsnící živel. Na zaplavené sklepy, domy a vesnice odříznuté od okolí vzpomíná velká část obyvatel Chomutovska včetně Údlic, které živel zasáhl se zvlášť velkou energií.

Zdroj: Deník„Řeka nám zaplavila celý dům. Byl nově postavený, kolaudovali jsme čtyři roky před povodní,“ ohlédl se za srpnovými povodněmi roku 2002 Josef Novotný. „V celém přízemí jsme měli vodu do výšky patnácti centimetrů, takže jsme chodili v holínkách. Rodiče na tom byli ještě hůř, měli jí až po radiátory. Sahala půl metru vysoko,“ zavzpomínal.

Dvoudenní liják

Povodně přišly po dvoudenním lijáku. Nejhůře bylo v Otvicích, Nezabylicích, Bílencích, Škrli a právě v Údlicích. Voda tam zalila náves a hnala se po silnicích. Překvapila hlavně domkaře v ulici Kamenná cesta, kde se Chomutovka esovitě stáčí, břeh ovšem nevydržel nápor a utrhl se. Voda zalila domy a cestu si razila zahradami až k místnímu koupališti. Hladina bazénu se tak spojila s tou říční.

„Voda se nám hnala zahradou. Byl to hrozný pocit, který se mi vrací, když si prohlížím fotky,“ popsal Vladimír Havránek. Jeho dům naštěstí zůstal ušetřený, zatopený byl jen sklep. Jít do práce ale nepřipadalo v úvahu. „My měli na zahradě jen deset centimetrů, ale na ulici pod hlavní silnicí bylo kolem půl metru vody. Proud trhal asfalt a o kus dál odnesl i auto, které bylo zaparkované v ulici,“ doplnil.

Labe na 12 metrech, 2 mrtví, 79 zasažených obcí. Velká voda řádila před 20 lety

Než se vodohospodářům podařilo utržený břeh provizorně vyspravit, uběhly tři dny. Jako „záplata“ posloužily desítky pytlů s pískem. Při odstraňování povodňových škod Povodí Ohře v dalších letech zainvestovalo do opevnění koryta Chomutovky, které je teď v celém úseku od Chomutova po Údlice jednolité. Kámen a beton zpevnil dno, opěrné zdi a místy je dláždění i ve svazích.

„Koryto by tedy mělo vydržet víc než to předešlé, protože je stabilizované a hladší,“ uvedl mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský. Kapacita koryta se ale nezměnila. Vodohospodáři ji nemohli navýšit kvůli mostům v majetku města, kraje a státu, do nichž nemohli sáhnout.

Komplexní řešení

Posledních několik let ovšem pracují na protipovodňových opatřeních města Chomutova a Údlic na Chomutovce. „Zatím je připravena část Chomutova. Z našeho pohledu je ale potřeba řešit celou oblast komplexně, aby zrychlený odtok vody neškodil v Údlicích,“ poznamenal mluvčí. „Potřebujeme vodu někde zadržet – v úvahu připadá oblast ulice Dukelské, kde jsou propadliny po důlní činnosti, které by se pro tyto účely hodily. Voda by se tam rozlila a do Údlic by nepokračovala s takovou energií a v takovém množství,“ doplnil Svejkovský.

Povodeň překazila otevření hospůdky ve vagónu. Z potůčku byla divoká řeka

Srpnové povodně začaly před dvaceti lety v pondělí 12. srpna. Než se všechny toky vrátily do svých koryt a začaly vysychat rybníky v polích, utekl více než týden. Postiženo bylo několik vesnic včetně částí hor. Divoká voda, která se hrnula do Bezručova údolí, utrhla kus asfaltové cesty. Vzniklé průrvy měly v několika místech hloubku až dva metry. V Jirkově byly krizovými místy ulice Osvobození, Chomutovská, Palackého a prostor od sídla Podniku služeb k Březenci, protože se rozvodnil přivaděč. V Kadani se vylil z břehů Prunéřovský potok a zaplavil koupaliště. Voda stékala až na parkoviště prunéřovské dvojky.

Celkové škody dosahovaly desítek milionů korun. Obyvatelé Chomutovska se přesto zapojili do humanitární pomoci, aby pomohli ještě postiženějším oblastem Ústeckého kraje. První várka pomoci směřovala na Litoměřicko.

