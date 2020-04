Kameničku, která zásobuje Chomutovany vodou už 116 let, čeká generální oprava. Povodí Ohře proto začalo s postupným vypouštěním, aby bylo možné prozkoumat hráz a podloží, než začne projektovat jednotlivé kroky. Příprava bude odborně i časově velmi náročná.

„Přehradu budeme upouštět postupně. Než se dostaneme na dno, což je přibližně 25 metrů hloubky, bude podzim. Nesmíme totiž překročit úbytek 20 centimetrů denně kvůli živočichům, kteří v nádrži žijí,“ poznamenal mluvčí společnosti Jan Svejkovský. „Při snižování hladiny budeme provádět geologické vrty v různých výškových úrovních, odebírat vzorky z hráze a podloží a postupně zajišťovat laboratorní výsledky. Až shromáždíme materiál, začne se projektovat, což může trvat desítky měsíců,“ doplnil. K samotné generální opravě by podle jeho slov mohlo dojít přibližně za pět let.

Podle mluvčího se s přehradou nepojí zásadní problémy bezpečnostního charakteru. „Ale stárne konstrukce a musíme k opravám přistoupit včas, jinak by mohly být dražší a rozsáhlejší,“ nastínil Svejkovský. „Chceme také přehradu technologicky posunout k lepšímu,“ dodal.

Naposledy přehrada prošla opravami v roce 1988, kdy nechali vodohospodáři opravit návodní betonové opevnění a vyměnit potrubí spodních výpustí.

Upouštění přehrady nijak neohrozí zásobování Chomutova vodou. Úpravna vody na III. Mlýně si totiž vybírá ze tří zdrojů – podle situace přepíná mezi křimovskou nádrží, Kameničkou a Chomutovkou.

„Většinu Chomutova navíc zásobuje Přísečnická přehrada, ze které bere vodu úpravna Hradiště,“ podotkl mluvčí Svejkovský.

Klesající hladina v Kameničce by mohla ohrozit obojživelníky, proto Povodí Ohře spolupracuje se zoology ze společnosti Natura Servis. „V okolí nádrže je stabilní populace ropuchy obecné, která v tomto období táhne k nádrži, aby se mohla rozmnožovat. Kvůli ustupující vodě by ale snůšky mohly zůstat na suchu a přišli bychom o celý jeden rozmnožovací cyklus,“ nastínila zooložka Anna Kozáková. „Proto jsme nádrž obehnali dočasnou bariérou, aby zvířata nemohla vstoupit do prostoru, který je pro ně nebezpečný,“ doplnila Kozáková.

Odborníci u přítoku vytvořili dvě dočasné tůně, kam ropuchy přemisťují, aby se mohly rozmnožovat. Zachytávají také slepýše křehké a raky říční, které stěhují k toku nad přehradou.

„Do podzimu budeme řešit, jak odsud dostat všechny živočichy, nejen ty chráněné, protože přehrada bude úplně vypuštěná. Žije tam jeden ze zvlášť chráněných druhů ryb střevle potoční, mník jednovousý a Povodí Ohře tam má vysazeného pstruha sivena, kterého používá jako indikátor kvality vody,“ přiblížila Kozáková.

Všechny ryby budou do podzimu odlovené a přemístěné do náhradní lokality, později se ale vrátí do Kameničky.

Přehrada se má začít napouštět už pár týdnů poté, co ukáže své dno.