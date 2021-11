Výstavba strategické rychlostní severní spojky připadá v úvahu až po dokončení D6.

Až během příštího roku by se mělo rozhodnout, jaká bude podoba rychlostní silnice I/13 vedoucí z Ostrova do Chomutova, na kterou čekají řidiči využívající tuto trasu už desítky let. Během nich se například vedou diskuse, kudy by vlastně silnice měla vést, protože prostoru pro ni příliš není. Ohraničuje jej řeka Ohře a přilehlé údolí. V roce 2022 teprve přitom padne konečné slovo, zda komunikace bude čtyřproudá.