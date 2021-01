Koronavirus se vejprtským ústavům dlouho úspěšně vyhýbal. Pokud někoho z klientů či personálu ojediněle postihl, dařilo se ho včas izolovat. V posledních týdnech se tam ale nákaza rozjela ve větším. Pronikla hlavně do domova Dukla, kde jsou dvě třetiny klientů pozitivně testované.

„Covid se tam zřejmě dostal přes některého ze zaměstnanců a rozšířil se. Je to taková povánoční ´nadílka´,“ neradostně okomentoval ředitel Městské správy sociálních služeb Viktor Koláček. „Pozitivně testované máme na třech domovech. V Dukle se jedná o 39 klientů z celkového počtu 59, v domově pro seniory bylo pozitivně testovaných 13 lidí ze 16. První z nich si zřejmě covid přinesl z nemocnice. Byl to pán vysokého věku, měl další nemoci. Ve středu bohužel zemřel,“ doplnil. Plošné testování ukázalo, že se covid rozšířil i do domova pro osoby se zdravotním postižením v Husově ulici. Pozitivně testovaní tam byli dva klienti.

Původně v domovech testovali s pomocí antigenních testů, díky tomu věděli o 25 nakažených klientech ve dvou zařízeních. K dnešku zemřeli celkem tři lidé a další dva jsou v nemocnici. Když si výsledky na konci týdne potvrzovali s pomocí PCR testů, ukázalo se, že se nákaza rozšířila. Testování probíhalo i v domově Kavkaz, kde pobývají muži s mentálním postižením. Výsledky ale nebyly v čase uzávěrky známé.

Ředitel nepochybuje, že koronavirus projde všemi deseti domy s pobytovými službami. Žije tam na 160 klientů. Ve většině případů se ale jedná o lidi ve věku kolem čtyřiceti let, kteří nepatří do rizikové skupiny.



„Procházejí si nemocí a ani o tom neví. Ovšem na Dukle jde o život. Momentálně je pro nás jedinou cestou očkování, nic jiného nám nezbývá,“ upozornil ředitel. Očekává, že to proběhne na přelomu ledna a února. „Už jsem se ale rozčiloval, že ještě musíme ´bojovat´ s personálem, který se nechce nechat oočkovat. Šlo téměř o půlku lidí. Musel jsem to trochu vyhrocovat, takže změnili názor,“ doplnil.



Covid je pro zařízení, které pozitivně testované klienty izoluje a pečuje o ně ve zvláštním režimu, náročný po fyzické ale také finanční stránce. Nově si ochranné prostředky nakupuje samo. „Dlouhou dobu jsme vše dostávali zdarma, teď do toho investujeme vlastní peníze. Jen na Dukle je to během deseti dní 60 tisíc korun. Už jsme dělali druhou objednávku jednorázových obleků, návleků a dalších prostředků, vystačí nám zhruba do konce ledna. Tím jsme na 200 tisících. Jestli to takto půjde dál, nebudeme mít peníze na nic,“ zkonstatoval.

Podle ředitelky Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje Lenky Šimůnkové se koronavirus vyskytuje prakticky v každém zařízení sociální péče v kraji. „Kam se podíváte, tam covid je, i kdyby se jednalo o jeden dva případy,“ uvedla ředitelka. „Aktuálně už nemůžeme provádět hromadné odběry, protože armáda a hasičtí záchranáři, kteří nám s nimi pomáhali, teď musí sloužit v nemocnicích. Posilují zdravotnický personál,“ doplnila.



V Ústeckém kraji bylo ke čtvrteční půlnoci evidováno 9221 aktuálně nemocných lidí. Za posledních 24 hodin se jednalo o 928 nových případů. Celkem bylo od začátku loňského března pozitivně testovaných 53 694 lidí. Vyléčilo se jich 43 562, zemřelo 911.

Největší denní přírůstek nakažených měl ve čtvrtek Děčín, a to 169. Od začátku března je nejvíc nemocných evidováno v Ústí nad Labem, a to 8933. Nemocní umírali hlavně v Chomutově. Dosud se jednalo o 153 lidí.