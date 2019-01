Chomutov, Jirkov /ROZHOVOR S ŘEDITELEM DPCHJ/ - Korunu navíc budou házet Chomutováci a Jirkováci do kasiček při nástupu do autobusů a trolejbusů.

Definitivně to stvrdili chomutovští radní, kteří podle očekávání vyhověli návrhu vedení Dopravního podniku Chomutova a Jirkova (DPCHJ). Už minulý týden stejnou věc odklepla jirkovská městská rada.



Změny cen jízdného začnou platit od 1. ledna roku 2010. Dospělí zaplatí šestnáct korun, děti do patnácti let devět. Cena jízdného na čipových kartách se nemění, dospělí a děti si odmáčknou třináct respektive šest korun z předplaceného kreditu. O pár korun se zvedají i předplatní měsíční kupony a také všechny ostatní slevové kupony.



Jediným důvodem pro zvýšení cen je změna výše daně z přidané hodnoty, kterou od nového roku zavede ministerstvo financí. DPCHJ by tak přišel za rok o přibližně o půl milionu korun, což si podle vedení společnosti nemůže dovolit.



Jak dlouho zvýšené jízdné vydrží, není jasné. Dopravce chystá radikální změnu v jízdenkách, nově budou lidi platit za strávený čas a ujetou vzdálenost, tedy ne všichni stejně jako dosud. Zkušební provoz se rozjede v polovině roku, dopravní podnik už kvůli tomu ani neprodává roční kupony.



Šéf DPCHJ: „Navýšení není tak drastické“

Chomutov, Jirkov - Na zdražování i na hrozbu odlivu cestujících jsme se zeptali ředitele DPCHJ Jiřího Melničuka.



Proč navrhl DPCHJ zdražení jízdného?

Jediným důvodem je zvýšení spodní sazby DPH o 1%, v rámci balíčku opatření vedoucích ke snížení schodku státního rozpočtu. To znamená, že z budoucích tržeb budeme odvádět vyšší částku do státního rozpočtu. Tuto částku očekáváme kolem 500 tis. Kč/rok navíc. Zdražení je kompenzací za tento vyšší odvod.



Nebojíte se, že po zdražení budou lidé MHD využívat méně?

Navýšení jízdného není tak drastické, abychom se obávali dramatického poklesu cestujících. Větší vliv na to má všeobecná ekonomická krize, která hned tak neskončí. Mnoho si slibujeme od nového odbavovacího systému, který v roce 2010 spustíme. Nová technologie nám umožní stanovit rozdílné ceny dle ujeté vzdálenosti. Nejkratší jízdy budou cenově nejvýhodnější.



Proč se nemění ceny čipových karet?

Prodejnost čipových karet v letošním roce znatelně poklesla. Do spuštění nového odbavovacího systému a zavedení elektronické peněženky potřebujeme doprodat zásoby starých nedobíjecích karet. A tak nám nebude zase tolik vadit, když se cestující vrátí k tomuto slevovému produktu, jehož ceny jsme nyní ponechali.



V poslední době je to další zdražení. Dá se očekávat další?

Neočekáváme to, pokud opět nepřijde nějaký výrazný podnět zvenčí.