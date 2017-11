Mouka, cukr, pleny. Lidem v nouzi v sobotu pomůže potravinová sbírka

Popáté budou moci lidé v sobotu 11. listopadu pomoci těm nejchudším. Potraviny mohou darovat v prodejnách obchodních řetězců i na řadě dalších míst. Jídlo pomůže například lidem v azylových domech nebo charitách. Loni se dostalo k několika tisícům potřebných.

Sáček těstovin, masová konzerva, luštěniny, mouka, cukr, balík dětských plen či dětská výživa. To všechno mohou lidé věnovat v sobotní Národní potravinové sbírce. Pomůžou tím někomu z půl druhého milionu lidí, kteří u nás žijí na hranici chudoby nebo pod ní. „Pomoc putuje zejména k seniorům, matkám samoživitelkám, pěstounským rodinám a dětem z dětských domovů,“ řekla Pavlína Kalousová, předsedkyně sdružení Byznys pro společnost, které sbírku spoluorganizuje.

Tak loni probíhala sbírka na Litoměřicku:

nebo v Ústí nad Labem:

Když potravinová sbírka v roce 2013 začala, zapojila se do ní v celé ČR necelá stovka prodejen. Letos jich je 750, z toho téměř 70 pochází z Ústeckého kraje. "Pod záštitou Potravinové banky v Ústeckém kraji se v okresech Litoměřice, Ústí nad Labem, Teplice a Děčín loni vybralo téměř devět tisíc kilogramů potravin. Obdarovali jsme přes 4000 lidí žijících v nouzi,“ řekla ředitelka Potravinové banky Radka Brychtová.

A letos by se mělo podařit vybrat ještě více. Do projektu se totiž zapojilo výrazně více obchodů. Podle průzkumu se navíc do sbírky plánují zapojit více než dvě pětiny lidí v ČR.

Pro jednotlivé azylové domy nebo charity může potravinová sbírka zajistit jídlo pro jejich klienty i na řadu měsíců. Například azylovému domu v Rumburku, který provozuje sdružení CEDR, potraviny ze sbírky vystačí na čtyři až šest měsíců. Sbírka CEDR loni vynesla přes půl tuny jídla. „Potraviny využíváme i při terénní práci a rozdělujeme je i dalším organizacím v regionu,“ řekl loni po potravinové sbírce ředitel CEDR Miroslav Řebíček.

Kde a které potraviny můžete darovat?Prodejny řetězců Tesco, Globus, Penny Market, Kaufland, Albert, Lidl, Billa, Makro a ve všech drogeriích DM Markt a Rossmann. Přehled prodejen zapojených do Národní potravinové sbírky najdete na potravinypomahaji.cz.



Potraviny:

Konzervy a polévky všeho druhu, cukr, luštěniny, těstoviny, rýže, olej, sirupy, kečupy, džemy, med, kompoty, čaje, mouka, piškoty, sušenky, cereálie, dětská výživa, atd.

Drogistické zboží:

Prací prášky, sprchová mýdla, čisticí prostředky, šampony, prostředky k ústní hygieně, dětské pleny, toaletní papír, papírové kapesníky