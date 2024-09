Lidé postižení povodněmi na různých místech republiky volají o pomoc. Mimo jiné potřebují jídlo a pitnou vodu. Chcete z našeho regionu pomoci? Můžete prostřednictvím potravinových bank, které zajistí převoz nashromážděné pomoci do míst, kde velká voda potrápila nejvíce. Pomáhají také záchranářům, hasičům, policistům a dobrovolníkům. Dostupné jsou z regionu dvě pobočky potravinové banky v Litoměřicích a ve Velké Černoci, kam to mají lidé z Chomutovska nejblíže.

„Během uplynulého víkendu jsme spustili krizovou pomoc v nejhůře zasažených oblastech. Dodáváme balenou vodu a základní občerstvení pro složky IZS a dobrovolnické týmy, posilujeme zásoby v zasažených regionech a koordinujeme celonárodní materiální sbírky. V přímé spolupráci s generálním štábem Hasičského záchranného sboru ČR, regionálními krizovými štáby a humanitárními organizacemi dodáváme materiální pomoc všude tam, kde je nejvíce potřeba," žádá o pomoc Potravinová banka.

A co je nyní nejvíce potřeba a ve skladech to uvítají? „Pitná balená voda, nudle a instantní polévky do hrnku nebo konzervy, které lze rychle ohřát, balené pečivo, sušenky a čokolády pro rychlou energii, čistící a dezinfekční prostředky," uvedli zástupci Potravinové banky.

Dary mohou lidé přinášet do sběrných míst regionálních potravinových bank. Vždy je lepší se předem domluvit s konkrétní pobočkou. A kam zamířit z našeho regionu? Jedna z poboček je v Litoměřicích v ulici Na Vinici. Druhá pak ve Velké Černoci, obci vzdálené 16 kilometrů od Žatce.