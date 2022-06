„My poštou vůbec nic neposíláme. Objednávky řešíme elektronicky nebo osobně, stejně tak platby,“ řekla Deníku žena z cukrárny v děčínském Dolním Oldřichově, která to má ze své provozovny k nejbližší poštovní schránce sotva pár kroků. Ta je totiž přišroubovaná na domě, ve kterém cukrárna sídlí. Stejně reagoval i muž z nedalekého autoservisu. Podobné podniky přitom ještě před deseti nebo dvaceti lety řešily velkou část své agendy pomocí dopisů.

Ženu z cukrárny tak ani nemusí trápit, že schránka v Dolním Oldřichově na rohu Teplické a ulice U Potoka je jedna ze čtyř, které nyní v Děčíně zmizí. Bez schránky se budou muset obejít i například lidé v Křešicích nebo na ulici Kosmonautů v Březinách. Lidé z Dolního Oldřichova, který se táhne v hlubokém údolí Jílovského potoka, tak budou mít nejbližší schránku až v sousedních čtvrtích. Budou moci využít buď tu v Bynově, kde je také pošta, nebo v Podmoklech na Mírovém či Husově náměstí. V Březinách pak zůstane ze dvou schránek jedna, stejně jako v Křešicích.

„Česká pošta redukuje počet poštovních schránek především z důvodu dlouhodobého poklesu o listovní zásilky. V době elektronické komunikace lidé rok od roku posílají méně dopisů a pohlednic, tudíž nejsou využívané ani poštovní schránky,“ přiznal mluvčí České pošty Ivo Vysoudil s tím, že například neustále roste počet pohlednic online. Tedy pohlednic zadaných prostřednictvím počítače nebo mobilu, které jsou následně vytištěné a doručené adresátovi. Takto je možné poslat pozdrav z dovolené z kteréhokoliv místa na Zemi a zároveň zaplatit poštovné jako z české dovolené.

Ne všude ale poštovní schránky ruší. Některé se přesouvají, například z méně frekventovaných míst na ty více, typicky k nákupním centrům a galeriím. „Poštovní schránky musí být umístěny především v těch místech, do nichž obyvatelé sídelního celku pravidelně docházejí z jiného důvodu, zejména u nákupních center nebo v blízkosti zastávek veřejné dopravy,“ vysvětlil Vysoudil. Vznikají ale i úplně nové, jako se to nedávno stalo například na nádraží v Dubí na Teplicku. Box tam má sloužit k odeslání pohledů, které si lidé koupí přímo na nádraží.

Za posledních pět let na Děčínsku zmizelo deset schránek, osm z nich nechala pošta zrušit během prvních pěti měsíců letošního roku. Se současně rušenými jich bude celkem 14. Poté jich zůstane v okrese Děčín 140. Míst, kam je možné vhodit dopis nebo pohled, ale ubývá v celém Ústeckém kraji. Podle dat České pošty, která si Deník vyžádal, je nyní v provozu 1 312 oranžových boxů na dopisy. Ještě na začátku roku 2018 jich bylo 1 598, tedy o 286 více. Zmizela jich tak téměř šestina.

Počet schránek se řídí vyhláškou Českého telekomunikačního úřadu, pod který poštovní služby spadají. Například v obci do 10 tisíc obyvatel musí být na každých tisíc lidí alespoň jedna schránka. Ve větších obcích musí být umístěné tak, aby vzdálenost k nim, s výjimkou okrajových částí, nepřesáhla jeden kilometr. Právě tuto podmínku se ale po zrušení schránky v Dolním Oldřichově nepodaří dodržet. Podle serveru mapy.cz jsou nejbližší schránky na Škrabkách a na Horním Oldřichově, kam je to z přibližného středu Dolního Oldřichova 1,2 kilometru. Ještě dál je to ke schránkám v Bynově a v Podmoklech.