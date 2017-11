Postižené osmileté holčičce pomůže benefiční utkání

Chomutov - Na chomutovském ledě proti sobě nastoupí zápasníci, florbalisté i boxeři. Podpoří dobrou věc.

Běžně kralují žíněnkám, bazénům nebo sportovním sálům, tentokrát ale nazují brusle, oblečou těžkou hokejovou výstroj a vyrazí brázdit ledovou plochu. V Chomutově se v pátek koná exhibiční hokejové utkání, kde proti profesionálním hokejistům nastoupí soupeři z jiných sportovních odvětví. Do "jámy lvové" vstoupí pro dobrou věc, výtěžek zápasu pomůže nemocné Magdalence a její mamince.

Magdalena Kerlíková trpí od narození nejtěžší formou dětské mozkové obrny, epilepsií a dalšími problémy, které omezují její fyzickou i mentální kondici.

„Narodila se po komplikacích ve třicátém týdnu. Později se zjistilo, že jí chybí část šedé kůry mozkové a lékařka prorokovala, že to bude velmi špatné,“ popisuje maminka Hana Kerlíková.

Holčička podle lékařských prognóz neměla být schopná žádného pohybu, obětavost maminky ale nejhorší předpovědi zažehnala. Magdalenka pravidelně cvičí, rehabilituje a dělá tak pokroky, které její stav zlepšují a mamince ulevují v nepřetržité péči.

Nákladné pomůcky

Do budoucna by si Hana Kerlíková přála získat pro dceru pomůcky, které jsou ale velmi drahé. „Čím bude Majda starší, tím o ni bude obtížnější péče,“ vysvětluje Kerlíková. „Budou třeba rehabilitace, otočná autosedačka do auta a invalidní vozík, jehož cena je 30 tisíc korun,“ poznamenává maminka. A právě se zaplacením pomůcek se rozhodli pomoci chomutovští sportovci napříč celým spektrem disciplín a pro Magdalenku uspořádali benefiční hokejové utkání. „Na ledě proti sobě nastoupí nejen hokejisti, ale i plavci, basketbalisté, florbalisté, zápasníci a mnoho dalších sportovců,“ přibližuje pořadatel události Stanislav Mikšovič.

Do hokejové výstroje se chystá i řada hvězdných jmen, třeba mistr Evropy v řecko-římském zápase a olympionik Petr Švehla nebo slávista a český fotbalový reprezentant Patrik Gedeon.

Návštěvníci utkání mohou Magdalenku podpořit nejen štědrým dobrovolným vstupným, ale na prodej budou i upomínkové praktické předměty jako šály či trika. „A chystá se také aukce hokejových dresů,“ prozrazuje Stanislav Mikšovič. „Navíc už máme přislíbené sponzorské dary od partnerů, takže si troufám odhadnout, že benefice by mohla dopadnout víc než dobře,“ uzavírá optimisticky Mikšovič.

Zápas začíná v pátek 10. listopadu od 16.30 hodin v SD Aréně.