Postavili se totalitě. Ve školách si připomínají osudy hrdinů

Chomutovsko - Organizace Člověk v tísni pořádá další ročník cyklu Příběhy bezpráví.

Příběhy bezprávíFoto: reprofoto archiv pořadatelů

Listopad je tradičním měsícem připomínání boje nejen studentů za svobodu a demokracii. Ve školách probíhá projekt s názvem Příběhy bezpráví. Z okresu se do něj letos zapojilo sedm škol.

„Letos jde už o 13. ročník Příběhů bezpráví. V rámci této akce se po celý listopad promítají ve školách dokumentární filmy. Ty připomínají osudy lidí, kteří aktivně vzdorovali komunistickému režimu,“ uvedl Filip Šebek ze společnosti Člověk v tísni, která projekt pořádá.

Přihlásilo se do něj zatím 403 škol z celé republiky. Ve školách probíhají filmové projekce a besedy s pamětníky, historiky i filmaři.

Tradice vzdoru

„V letošním ročníku chceme žákům a studentům připomenout, že v moderní československé historii existuje nejen útlak, ale i nepřerušená tradice vzdoru. Statečných a odhodlaných lidí nebylo moc a i to je další důvod, abychom jim věnovali pozornost a projevili úctu. I díky nim žijeme v demokratické zemi,“ sdělil Karel Strachota ze společnosti Člověk v tísni.

Příběhy bezpráví (2017) Zdroj: YouTube.com/jedensvetnaskolach

Do projektu se zapojilo i sedm škol na Chomutovsku. V Kadani je to základní škola Na Podlesí a gymnázium. To na konci týdne instalovalo i doprovodnou výstavu. Na třinácti plakátech se studenti a případně i veřejnost seznamují s životem dvanácti statečných lidí, kteří se postavili komunistickému režimu.

V Chomutově festival hostí rovněž gymnázium a také dvě základní školy. Dalšími gymnazisty, kteří nahlédnou do nepříjemné kapitoly české historie, jsou studenti z Klášterce. Poslední zapojenou školou na Chomutovsku je základní škola v Březně.

Ta už se dokonce zúčastnila i slavnostního předávání cen Příběhů bezpráví, které se udělují právě obětem a hrdinům z doby obou totalitních režimů. „V sále pražské Lucerny jsme měli tu čest a setkali jsme se s osobnostmi, které dobu komunismu a fašismu prožily, jako Karel Schwarzenberg, Jan Svěrák nebo Helena Třeštíková,“ přiblížila učitelka Martina Fořtová.

Zapojené školy z Chomutovska ZŠ a MŠ Březno

Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří

Gymnázium Kadaň

Základní škola Kadaň

Gymnázium Chomutov

2 základní školy, Chomutov