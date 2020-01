Poštovní služby zůstanou zachované tak, jak jsou obyvatelé obce zvyklí. Mění se ale provozní doba.

Pošta se otevře v pondělí a čtvrtek od 8.30 do 9.30, poté následuje pauza až do 13.30. Pak se opět otevře až do 16.30. V úterý, středu a pátek se provozní hodiny zkracují na 15.15.

(str)