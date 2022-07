„Když nám Karel 25. června odešel, přemýšleli jsme, jak se s ním rozloučíme,“ zmínil manžel umělcovy dcery Nikoly Pavel Beran. „Věděli jsme, že by nechtěl nějakou anonymní smuteční síň, miloval svou zahradu, kde se rád setkával s lidmi. Proto jsme rozloučení uspořádali tady. Pozvali jsme všechny, kdo ho znali a měli ho rádi,“ doplnil.

Zahradní slavnosti se zúčastnilo více než sto padesát lidí včetně starosty Klášterce nad Ohří Štefana Drozda.

Zemřel známý klášterecký umělec a bouřlivák Karel Meloun. Bylo mu 72 let

I v dalších ohledech zařídila rodina poslední věci umělce a bouřliváka tak, jak by se mu to nejspíš líbilo. „Vyrobili jsme mu krásnou rakev a uložili ho do ní bosého a v jeho typickém hábitu, který rád nosil,“ zmínil zeť. „Jeho tělo jsme nechali projít kremací 6. července, tedy ve výročí upálení mistra Jana Husa. Měl rád symboliku,“ doplnil.

V průběhu zahradní slavnosti členové rodiny přesypali popel do relikviáře, jenž si umělec přichystal v posledních dnech svého života. Umístili ho do soukromé kaple nedaleko náměstí, pro níž Karel Meloun vytvořil své poslední dílo: oltář nazvaný Klášterecká Madona a Ježíšek z Agary a Ciboušova. Jeho součástí je vitráž podle umělcova „dada-návrhu“, na které je ztvárněný jako sv. Patrik a do výjevu jsou zakomponovaní i členové jeho rodiny.