Poslední jirkovská herna, ke které se léta stahovali gambleři jako k majáku, je poprvé po letech prázdná. Provozovatel ukončil nájemní smlouvu s městem, jemuž budova patří. Pro Jirkov to znamená citelný výpadek příjmů. I nadále je otevřený tomu, aby prostory sloužily hazardu.

Herna Nero v Ervěnicích Jirkovu ročně vynášela více než osm milionů korun. Pět milionů plynulo do rozpočtu jako daň z hazardu a nájem převyšující tři miliony korun šel společnosti Městská majetková, která spravuje bytový fond. „Nájemce skončil ke 30. dubnu. Využil koronavirové krize, kdy nemusel mít roční výpověď,“ nastínila místostarostka Dana Jurštaková. Jednalo se o pražskou společnost AGH VLT.

Výpovědi mělo předcházet několikero jednání, jež vyvolala společnost, protože se jí nelíbila výše nájmu. „Chtěli tam zůstat, ale žádali snížení nájmu, což jsme nemohli přijmout. Kdysi nabídli ve výběrovém řízení nejvyšší cenu, proto pronájem získali,“ vysvětlila jirkovská místostarostka.

„Před šesti sedmi lety byly herny na vrcholu, situace se ale od té doby změnila a jejich podmínky se zhoršily. My to vnímáme, vnímáme i to, že společnost investovala do vybavení. Možné je ale pouze to, že se zúčastní nového výběrového řízení, kde opět rozhodne výše nabízeného nájmu,“ dodala.

Hernu údajně válcovalo také kasino v nedalekých Otvicích, kterému nebyla schopná konkurovat. Společnost proto měla zájem o změnu herního režimu z obyčejné herny na kasino, což by jí umožňovalo non-stop provoz.

Provoz kasina ovšem neumožňuje městská vyhláška, vedení proto prověřuje, co udělat pro změnu.

„Zjišťujeme na ministerstvu, jestli a za jakých okolností by tam kasino mohlo být, přece jen nedaleko je škola a je to blízko centra,“ uvedla místostarostka Jurštaková. „Na druhou stranu s hernou jsme neměli žádné problémy. Když jde o hluk, je to spíš z nedaleké večerky,“ dodala.

Problémy? Nebyly

Také podle ředitele městské policie herna nepředstavuje větší riziko. „Před novelou zákona o hernách a kasinech, což je tři roky zpět, jsme tam problémy registrovali. To se ale změnilo,“ uvedl ředitel Martin Řehůřek. Jak připustil, v jejím okolí občas ruchy bývají. „Jsou tam ale další podniky, takže je těžké rozlišit, ke kterému se vážou,“ podotkl.

Někteří lidé, kteří žijí v okolí, nejsou nadšeni, že by měl hazard na stejné adrese pokračovat. „Tyhle podniky lákají různé podivné týpky. Pohybují se i v okolí, takže člověk musí být ostražitý, když jde na směnu nebo z ní,“ zmínila Jaroslava N. „Mít v tom nějaké slovo, řekla bych, že tu už hernu nechceme,“ doplnila. Převážně nesouhlasné názory zaznívají i na sociálních sítích.

Jirkov před lety vymýtil herny ve městě vyhláškou, výjimka umožňuje provoz jen jediné v Ervěnicích.

Podle vedení města budou příjmy z herny Nero scházet o to víc, že bude mít v důsledku koronavirové krize krácené daňové příjmy. Pokud se do výběrového řízení nepřihlásí žádný provozovatel herny, najde pro ni jiné využití.