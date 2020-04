Tentokrát zveřejňujeme vyjádření a reakci na jednu z odpovědí starosty města Klášterec nad Ohří Štefana Drozda v anketě starostů měst a obcí v Chomutovském deníku, zveřejněné 22. dubna, které nám zaslal poslanec Parlamentu ČR Pavel Růžička.

Došlo k nepřesné citaci mých slov v souvislosti s reakcí na příspěvek Jednotky sboru dobrovolných hasičů Klášterec nad Ohří na sociálních sítích.

Kritika hasičů ze strany Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Klášterec nad Ohří je zcela neprofesionální a nekolegiální vůči HZS Ústeckého kraje, a proto jsem se rozhodl na výrok JSDH Klášterec nad Ohří reagovat. Ochranné masky CM4 a ochranné obleky SOOCO jsou zcela funkční včetně všech revizních protokolů. Navíc JSDH, včetně JSDH Klášterec nad Ohří, dostaly tento materiál zcela zdarma. Běžně se tento materiál používá u HZS ČR, kde je zařazen ve výjezdových vozidlech. Pokud má pan starosta potřebu vybavit jednotku jinými ochrannými prostředky, nic mu v tom nebrání a může je zakoupit z rozpočtu města tak, jak to běžně dělají jiné JSDH, kteří nečekají na to, co jim dá stát.

Jako bývalý hasič si práce všech hasičů jak profesionálních, tak i dobrovolných nesmírně vážím, ale je nepředstavitelné, aby z hlediska profesní cti hasič kritizoval hasiče tak, jak to dělá JSDH v Klášterci nad Ohří.

Pavel Růžička - poslanec. Předseda Podvýboru pro Hasičský záchranný sbor ČR, místopředseda Podvýboru pro válečné veterány, člen Výboru pro bezpečnost a člen Výboru pro obranu