Zájem o domácí porody v regionu přitom podle žen, které v něm působí jako duly či porodní asistentky, stoupá. „Je pravda, že čím dál více žen se na mě obrací, zda chodím k domácím porodům,“ potvrzuje porodní asistentka Michaela Jurášová. Sama domácí porody nevede a řada jejích kolegyň, ač na to schopnosti a znalosti mají, ani nemohou. Musejí získat registraci od krajského úřadu, cesta k ní je ale kvůli legislativě složitá.

Porodní asistentka musí mít podle vyhlášky pracoviště vybavené v podstatě tak jako klasická porodnice. To je velmi nákladné, navíc to samo o sobě popírá podstatu domácích porodů, tedy přivést na svět potomka v prostředí, kde rodiče žijí. „V Ústeckém kraji je registrovaná aktuálně pouze jedna porodní asistentka v rámci domácí péče,“ doplňuje ke statistice mluvčí Ústeckého kraje Lucie Dosedělová. Pokud ženě pomáhají s vedením porodu duly nebo asistentky bez registrace, porušují zákon a hrozí jim i vysoká pokuta.

Ženy, které odmítají péči porodnic, proto hledají porodní asistentky i v dalších částech republiky. Ty, kterým se to nepodaří, se často uchylují i k radikálnímu řešení. „Často porodí neasistovaně doma samy,“ poznamenává Jurášová. Jiné odjíždějí rodit do Německa, respektive do blízkých Drážďan.

Porod v nemocnici odmítá i Tereza H. z Mostu. „Nejsem žádná biožena, ale porod není žádná nemoc. A pokud se dítě zdravě vyvíjí, zásah lékaře je podle mého názoru zbytečný,“ myslí mladá Mostečanka. Nejvíce má obavy z chování zdravotníků. „Slyšela jsem od kamarádek dost negativních zkušeností. Necitlivé sestry, papírování mezi kontrakcemi, doktoři, kteří spěchali domů a urychlovali porod injekcemi, hmaty a podobně,“ pokračuje Tereza.

Doufá proto, že do pěti let, než založí rodinu, budou v České republice fungovat takzvané porodní domy či centra. Budovy, kde přirozený porod v případě komplikací jistí i nedaleké zdravotnické zařízení. „Dokud do té doby porodní domy fungovat nebudou, vyhledám porodní asistentku v Německu, případně si zaplatím porod na soukromé německé klinice, kde jsou přirozené porody normální,“ dodává Mostečenka.