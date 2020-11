Například v litoměřické nemocnici je podle mluvčí Naděždy Křečkové situace na gynekologicko porodnickém oddělení srovnatelná s ostatními pracovišti.

„Počet chybějícího personálu je vzhledem k současné situaci velice proměnlivý a nezávisí pouze na epidemiologické situaci, ale na dlouhodobém celorepublikovém nedostatku zdravotnického personálu. Nicméně poskytování zdravotních služeb na gynekologicko porodnickém oddělení je řádně zajištěno,“ uvedla Naděžda Křečková s tím, že v současné chvíli je péče v lůžkové části tohoto oddělení omezena pouze na akutní potřebu léčby a akutní operativu.

Ani porodnice v Podřipské nemocnici s poliklinikou v Roudnici nad Labem, kam kromě nastávajících maminek z regionu míří často také rodičky z Prahy, problémy s chybějícím personálem nemá. Potvrdil to zdravotní ředitel nemocnice Karel Balabán. Podle jeho slov jede prakticky celá nemocnice bez omezení.



Děti se rodí i nadále ve všech pěti porodnicích, které spadají pod nemocnice Krajské zdravotní. Ani tato největší zdravotnická společnost v regionu prozatím uzavření některé ze svých porodnic neoznámila.



„Budoucí rodičky jsou při sepsání porodopisu v porodnicích v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově instruovány, jak před přijetím k porodu postupovat v současné epidemické situaci související s výskytem onemocnění COVID-19 v České republice. Zdravotnická pracoviště mají pro COVID-19 pozitivní maminky rovněž vyčleněn tzv. COVID porodní box, COVID ambulanci a COVID pokoj - šestinedělí,“ uvedl pro Deník ředitel Krajské zdravotní, Petr Fiala.



V případě, že je maminka už před porodem pozitivně testovaná, případně podstoupí kvůli příznakům test po porodu, je přesunuta na speciální covidový pokoj tak, aby neohrozila možnou nákazou ostatní pacientky a čerstvě narozené děti.

Přestože zatím všechny porodnice v kraji fungují bez omezení, musí být připravené na to, že covidová nákaza nebo karantény výrazně zasáhnou i je. Pokud by je bylo nutné uzavřít, mohla by jedna porodnice sloužit i pro více okresů tak, že by byla personálně posílena zdravými zdravotníky ze zavřené porodnice.



Podobně postupy má například Krajská zdravotní i záchranná služba zažité. Každé oddělení je totiž nutné v určitých intervalech vymalovat, po dobu práce malířů tak nemůže daná porodnice fungovat a nastávající maminky musí jezdit do okolních nemocnic.

Tátové s rouškou

Oproti jarním měsícům, kdy úřady zakázaly přítomnost otců či dalších lidí žijících ve společné domácnosti u porodu, nyní takové plošně nařízené omezení neplatí. Přesto musí splňovat určité podmínky.

Musí mít například na porodním sále, na rozdíl od rodičky, zakrytá ústa a nos rouškou nebo respirátorem. Musí se také vydezinfikovat a změří mu teplotu, ta nesmí přesáhnout 37 stupňů Celsia.

„Po splnění podmínek zaručujících maximální ochranu hospitalizovaných pacientek, které jsou samozřejmě v souladu s usnesením Vlády České republiky, je maminkám po porodu s otci dítěte a sourozenci rovněž kontakt umožněn,“ doplnila mluvčí litoměřické nemocnice.