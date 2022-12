"Změna vyhlášky souvisí se sedmerem opatření, které jsme navrhli kvůli energetické krizi,” uvedl primátor Chomutova Marek Hrabáč (ANO). "Bylo to po velké diskuzi, jakým způsobem pomoct nejvíc zasaženým skupinám obyvatel. Zároveň je nutno říct, že jsme poplatek 800 korun zafixovali na dobu dvou let, což znamená, že nebude stoupat,” doplnil.

Původně návrh z platby poplatků vyjímal jen děti do tří let a seniory. Tato varianta ale vyvolala nevoli v řadách opozičních zastupitelů, kteří žádali, aby se úleva rozšířila na více Chomutovanů.

Snížení poplatku pro všechny

Zastupitel hnutí PRO Chomutov Vlastimil Polívka vznesl protinávrh, který počítal i s dětmi do patnácti let. Radikálnější pozměňovací návrh přednesl zastupitel Chomutovské koalice Jiří Richter, který žádal snížení poplatku na pět set korun pro všechny, jeho odpuštění dětem do patnácti let a seniorům starším 65 let.

"Náklady jsme propočítali na 20 milionů korun za rok,” prohlásil Richter s doplněním, že by úleva měla být zafixovaná na celé následující čtyři roky. "Je to skutečná a plošná pomoc všem našim občanům, kdy poplatek za svoz komunálního odpadu platí skutečně všichni, zatímco jiné formy pomoci se dotýkají pouze vybraných skupin,” dodal.

Narážel tím na další opatření, jako je například kroužkovné ve výši 500 korun. Přitom platit volnočasové aktivity si některé rodiny nemohou dovolit, na což upozornil zastupitel Marian Bystroń (PRO Chomutov). “Všichni víme, že ti, co jsou na tom sociálně nejhůř, na žádné kroužky nechodí. Jim tedy nepomůžete, ale zároveň jim nedáte slevu na odpady. To znamená, že toto opatření nesměřuje k lidem, kteří jsou nejvíc ohrožení,” rozporoval původní návrh Bystroń.

Zátěž pro městskou kasu

Po poradě našli předsedové zastupitelských klubů kompromis. Osvobození od poplatků z poloviny vztáhli i na děti od čtyř do patnácti let. Pro výsledný návrh nakonec jednomyslně hlasovalo všech 34 přítomných zastupitelů. Nové opatření by mělo městskou kasu v příštím roce zatížit částkou 6,9 milionu korun.

Poplatek 800 korun na hlavu město zavedlo od ledna roku 2022 s tím, že tehdy pokrýval takřka sto procent skutečných nákladů na odpadové hospodářství, město službu dotovalo jen minimálně. Vyhláška zafixovala výši poplatku do konce příštího roku. Náklady však meziročně stouply. Aktuálně vyšplhaly na 1263 korun za osobu, město tedy každého Chomutovana dotuje částkou 463 korun.

"Celkové náklady na odpadové hospodářství dosahují téměř 60 milionů korun,” poznamenal ekonom města Jan Mareš.