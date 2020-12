Poplatek za odpad tentokrát v Kadani nesníží

Takřka každým rokem se Kadaňským snižuje poplatek za svoz a ukládání odpadu, a to v návaznosti na to, kolik tun se ho místním podařilo vytřídit. Jde o motivaci, aby lidé v separování pokračovali. I tentokrát se činili, úspora by ale byla v řádu korun, proto se přičte k výsledkům v příštím roce.

Poplatek za odpad je v Kadani 200 korun za osobu a rok. Snižuje se posledních osm let, a to z původních necelých 500 korun. Skutečné náklady převyšují 600 korun, rozdíl dotuje město.