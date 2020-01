V souvislosti s novelou zákona došlo od 1. ledna letošního roku ke změně u poplatku ze psů.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv VLP / Vladimír Šťastný

Největší změnu pocítí majitelé psů - důchodci mladší pětašedesáti let. Dosud pro ně platila snížená sazba. Novela zákona ale tuto úlevu ruší a přiznává ji pouze důchodcům starším 65 let. Nově jsou naopak od poplatku osvobozeni držitelé průkazu ZTP či ZTP/P. Nárok mají ale pouze při doložení průkazu na pokladně městského úřadu, kam by měli v nejbližších dnech zamířit.