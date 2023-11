Chomutov poplatek za odpad nezdraží. Padlo ale zvýhodnění seniorů a dětí

Poplatek za svoz a likvidaci odpadu v Chomutově zůstane už třetím rokem stejný, a to osm set korun. Rozhodlo tak zastupitelstvo na svém posledním zasedání. Nově ale platí, že od něj nebudou osvobozeni senioři a děti do tří let, tak jako to bylo letos. Ti ho dočasně nemuseli platit díky balíčku pomoci, který město připravilo v souvislosti se zdražováním energií a horší ekonomickou situací v rodinách.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Fuchs Miroslav