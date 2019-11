Kolik dluží? Nemá zdání, ale „pouhé“ desítky tisíc korun to nebudou, možná ani stovky. Protože by se rád dopracoval k bezdlužnosti, obrátil se Jiří Ekrt na chomutovský úřad práce, kde měli ve středu 20. listopadu u příležitosti Dne bez dluhů stánek s dluhovými poradci.

„Z důchodu mi strhávají tři tisíce, víc asi nemůžou. Strhávali mi z invalidního, teď jsem ve starobním a strhávají dál,“ zmínil sedmdesátiletý muž. „Na živobytí mi zůstávají tak tři tisíce, kdyby mi nepomáhali kamarádi, tak bych nepřežil,“ dodal.

K dluhu se nedopracoval půjčkami, ale zásadně chybným rozhodnutím, kterým se dostal na šikmou plochu. „Podnikal jsem, dělal jsem 'bílého koně'. Za krácení daní jsem dostal pět let natvrdo, odseděl si polovinu a zaplatit jsem měl dva miliony. Sebrali mi pole na Moravě za 600 tisíc, exekutor vzal 100 tisíc, které jsem měl, a pak zjistili, že jiný majetek už nemám. Nevím, jak moc dlužím, u nás je ze dvou milionů kolikrát šest jenom kvůli penále. Dluh jsem nedoplatil, to je jasný, také jsem třeba neplatil nájem nebo poplatky za odpad. Člověk už na to kašlal,“ promluvil se vší otevřeností.

Chomutovan by se po dlouhých letech chtěl zbavit dluhů, aby mohl prožít stáří s čistou hlavou. „Teď jde o to, jestli mě někdo oddluží. Jestli to jde,“ poznamenal. Od poradkyně odcházel vybavený kontakty, díky kterým může zjistit celkovou výši závazků, nasměrovala ho také na neziskové organizace s nabídkou bezplatných právních služeb.

Během středy vyhledalo poradce na chomutovském úřadu práce zhruba deset lidí. „Nejčastěji chtějí vědět, kde zjistí, jaké mají exekuce a kde se mají poradit ohledně insolvence. Tyto informace lidé nemají a snaží se je sehnat, na to jsme každý rok připraveni,“ uvedla regionální manažerka terénních poradců Ludmila Rašková.

Předají kontakty a poradí

Poradenské stánky rozmisťuje společnost Kruk ve spolupráci s Úřadem práce České republiky už osmým rokem. Nejvíc jich mívá na severu Čech a Moravy, kde je se zadlužeností největší problém. „Nejsme ti, kdo by přímo dělali insolvence nebo dávali výpisy o exekucích, předáváme ale důležité kontakty, děláme osvětu a radíme lidem také s domácím rozpočtem,“ dodala manažerka.

Podle jejích slov přicházejí lidé, kteří mají sice dluhy, tvrdí ale, že jim nezbývají peníze na splátky. „Rozpočítáváme s nimi měsíční výdaje a mnohdy zjistíme, že by nějaká částka zbývala, kdyby skutečně chtěli. Bylo by to pro ně ale bolestivé, protože by museli přestat kouřit nebo se jinak omezit,“ přiblížila Rašková.

Škála lidí, kteří si chodí pro radu, je podle ní široká. Mnohdy se bohužel jedná i o seniory. „Berou si půjčky pro vnoučata, aby je podpořili na škole, pomohli jim s koupí auta nebo s vybavením domu, když oni sami půjčku nedostanou. Jenže když ji nesplácí, zůstávají v tom senioři sami a s dnešními důchody na splacení dluhů nemají,“ dodala Rašková. Mezi dlužníky ale podle jejích slov patří i mladí vysokoškolsky vzdělaní lidé.

Podle společnosti Kruk je v Ústeckém kraji zadluženo 12,13 procenta lidí, což je druhé nejvyšší číslo po Moravskoslezském kraji. Průměrně vycházejí dluhy Severočechů na 26 331 korun.

Lidé, které sužují dluhy, se mohou obracet na bezplatnou linku 800 799 880, kde jim zodpoví otázky a poradí.