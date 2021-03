Praktický lékař Roman Houska se ve své mostecké ordinaci stará o 2 400 pacientů. Až 150 z nich mu teď denně kvůli něčemu volá, mnoho z nich osobně přijde do ordinace. Doktor Houska má co dělat nejen v praxi. Je zároveň krajským předsedou praktiků, s nimiž stát už od 1. března počítá v systému očkování vakcínou proti koronaviru. Zatímco v jiných krajích se s tím už začalo, v tom ústeckém na to stále nezbývá vakcína. A očkuje se tak pořád jen v místech zřízených Krajskou zdravotní, případně menšími nemocnicemi v regionu. I přesto, že řada lidí by preferovala očkování u svých praktických lékařů. „Bylo by to i rychlejší. Na rozdíl od lékaře v očkovacím místě nemusíte u lidí, které znáte i desítky let, zdlouhavě zjišťovat anamnézu,“ říká Houska. Toho podobně jako další praktiky z regionu pobouřily nedávné výroky hejtmana Jana Schillera (ANO), že by měli pomáhat v nemocnicích.

Zdroj: DeníkRozzlobil vás hejtman, proč?

Nejen mě, ale obrátilo se na mě velké množství praktických lékařů. Oni i já to považujeme za neuvěřitelný výrok od člověka, který o aktuální situaci u praktiků neví asi vůbec nic. Jsme v totálním presu podobně jako zdravotníci na covidových odděleních v nemocnicích. Samozřejmě nám tu neleží pacienti, ale máme jiný nával neodbytné práce včetně té, kterou děláme podle mě za někoho jiného.

O jakou práci jde?

Fungujeme normálně pro příchozí pacienty, za den jich teď bývá, pravda, méně, kolem 20-30, někdy i více. Jinak jsme ale prakticky call centrum: já osobně mám někdy až 150 volání za den. Hlavně na začátku týdne volají desítky pacientů vytrasovaných hygienou, kteří potřebují vystavit neschopenky. Ty z donucení dáváme i úplně zdravým lidem, vlastně na dobré slovo. A pak kvůli tomu někdy musíme i trasovat v rodinách.

Kdo vám ještě volá?

Lidé s prvními příznaky virózy, dnes hlavně covidu. Do nemocnice neodcházejí okamžitě, chtějí se poradit. Nastavujeme jim tedy léčbu, vyplňujeme v systému ISIN elektronické žádanky na PCR testy. Někteří z nás zařizují i antigenní testy. A do toho všeho připravujeme očkování. I když je vakcíny v našem kraji zatím údajně málo. Stát po nás chce, abychom do jeho systému připravovali seznamy lidí, které budeme chtít očkovat.

Takže pomoc v nemocnicích by vám neměl nikdo nařizovat?

Kdyby se to stalo, jsem přesvědčen, že systém zdravotní péče se zhroutí. Kdo by si šel sednout do našich ordinací místo nás?

Nezvládla by to, co jste líčil, i sestra?

V ordinaci musí být vždy přítomen lékař. Ano, vystavovat neschopenky za hygienu může sestra a také to často dělá, sama má ale nyní také velké množství práce. To by ostatně mohl udělat jakýkoli úředník či pracovník call centra a neměli by tím být zcela zbytečně zatěžování zdravotníci primární péče. Za rok od začátku epidemie měl stát zařídit propojení hygieny s Českou správou sociálního zabezpečení.

No a co to ostatní z agendy, kterou jste líčil?

Třeba zdravotní stav, který pacient popisuje po telefonu nebo osobně, musí posuzovat lékař, ne sestra. Přímo do ordinace ale také chodí pacienti s onemocněním Covid-19 a my se o ně musíme postarat. Navíc máme chronické pacienty s vysokým tlakem či cukrovkou, které je potřeba jednou za čas zkontrolovat. Snažíme si je teď zvát co nejméně, ale není možné je už rok nevidět a jen jim otrocky posílat recepty…

Jsou i hlasy, které volají po pomoci praktiků v očkovacích místech, potažmo centrech. Jaký na to máte názor?

Žádná velkokapacitní centra kraj ještě nemá, vypadá to až na duben nebo květen. V tuto chvíli tedy není, kam bychom chodili. Ale praktik vždycky očkoval především ve své ordinaci. Bylo by to i rychlejší: dáváte vakcínu lidem, které znáte už desítky let. Na rozdíl od lékaře v očkovacím místě nemusíte zdlouhavě zjišťovat anamnézu.

Takže až na to přijde, do očkovacích center nepůjdete?

V tomto kraji je cirka 300-350 lékařů registrovaných v České lékařské komoře. V očkovacím centru může být kvůli případným reakcím pacientů jakýkoli z nich. Proč bychom tam měli jít zrovna my, praktici, kteří jsme extrémně přetížení? Ať kraj osloví všechny lékaře v kraji – kardiology, gynekology, endokrinology, diabetology… My jsme byli připraveni především na to, že budeme očkovat sami v našich ordinacích.

Odkdy by to podle vás mělo být?

Se začátkem dodávek AstryZenecy. Celostátní distributor na to je už vysoutěžen. Lidé se skutečně chtějí nechat očkovat u svého praktika. Často to mají do očkovacích míst daleko, leckdy nebydlí ve městě, ale na vesnicích. A my známe své pacienty a jsme schopni říct, kdo je rizikový a měl by vakcínu dostat co nejdřív.

Proč se tedy u praktiků, aspoň u nás v kraji, zatím neočkuje a ani do budoucna to na to moc nevypadá?

Na rovinu, nevím, stále se argumentuje tím, že je málo vakcín a všechny se stihnou vyočkovat v očkovacích centrech. Neumíme toto nijak ověřit.

Kolik praktiků v Ústeckém kraji má zájem očkovat?

Je nás asi 270. Jestli má kraj zatím volnou očkovací látku nanejvýš pro deset praktiků, jak tvrdí, tak ať si toto množství nechá do očkovacích center. Ale pokud by to mělo dojít do stavu, kdy by měl v mrazácích vakcínu, která by nebyla napíchaná do lidí, bylo by to špatně. Naším hlavním úkolem by mělo být dostat látku do co největšího počtu lidí a co nejdříve. V jiných krajích už praktici očkují.

Jan Schiller o očkování u praktiků

Co řekl hejtman Jan Schiller (ANO) 24. února na brífinku po pravidelné radě Ústeckého kraje po dotazu novinářů k případné pomoci praktiků třeba na necovidových odděleních přetížených nemocnic: „Od počátku trvám na tom, že bychom měli mít tu možnost jim to nařídit. Bohužel, jak to vypadá, tato možnost nebude. Praktici se neustále zaštiťují tím, že by museli zavřít svou ordinaci… Je to zvláštní, ani jeden se nezeptal, co by v nemocnici dělali, ale vyjmenovali několik věcí, proč nemůžou – stála by jim jejich ordinace, přišli by o finance, které by chtěli vyrovnat, ptali se, kolik by za to dostali na hodinu… Zklamalo mě to trochu a nemůžu to říct tak, jak si to myslím, ale trochu mi to vadí a přijde trochu neprofesionální a trochu jako byznys na úkor kolegů, kteří tam skutečně, když to řeknu hodně slušně, padají na hubu.“