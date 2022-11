Do balíčku této první pomoci město rozpustí miliony z volných prostředků. „Částka se pohybuje kolem deseti až jedenácti milionů za rok,“ upřesnil náměstek primátora David Dinda (Nový Sever). „Peníze nebudeme brát z rozpočtu, ale využijeme finance, které jsme v minulých letech dobrým hospodařením naspořili. Teď v době krize je můžeme využít ve prospěch místních lidí,“ doplnil.

Nájemné se nezvýší

Žádné poplatky za odpad nebudou muset platit senioři starší 75 let a děti do tří let, čímž ušetří 800 korun. Změnu město provede samo. Děti a studenti od čtyř do osmnácti let mohou získat příspěvek až 800 korun na sportovní a volnočasové aktivity. Způsob, jakým budou vyplácené, zatím magistrát ladí. Podnájemníci v městských bytech se nemusejí obávat zvýšení cen nájemného, a přestože Dopravnímu podniku měst Chomutova a Jirkova výrazně vyskočily náklady za elektřinu a plyn, budou i nadále senioři starší 65 let jezdit MHD zdarma.

Vánoční park ohlídají tunová koťata. Chomutov využije bezpečnostní bariéry

Město také rozšíří možnost čerpat obědy ze školních jídelen, kdy by si veřejnost mohla odnášet polévku a hlavní jídlo v celkové ceně kolem 90 korun. Dvě jídelny už takovou službu poskytují, využívají ji hlavně senioři. Nově chce město vytipovat další a vytvořit tak síť dostupných jídelen napříč městem. Podrobnější pravidla, kde se hlásit a jak systém bude fungovat, ještě město tvoří.

Ironie od opozice

Největší opoziční hnutí balíček první pomoci kvituje, nešetří ale ironií. „Jsme velice rádi, že koalice plní náš volební program,“ prohlásil zastupitel Marian Bystroń (PRO Chomutov). „V balíčku jsou materiály, které jsme v předstihu posílali do zastupitelstva, a koalice teď jen vydala zprávu, že to všechno dělá,“ dodal.

Jeho poznámka se týkala především odpuštění poplatků za odpad pro seniory a děti do tří let. Že bude hnutí usilovat o tuto úlevu, avizovalo už na říjnovém ustavujícím zastupitelstvu.

„Kroužkovné je také náš materiál,“ upozornil Bystroň. „Navrhovali jsme ho znovu, jen jsme po minulých zkušenostech chtěli, aby ho občanům proplácel přímo magistrát,“ doplnil. Takzvané kroužkovné hnutí uplatňovalo už před lety, kdy bylo součástí koalice, systém proplácení ale počítal s administrací přes sportovní kluby, což se ukázalo jako těžko schůdné.