Poté, co byly na základě vládního nařízení zavřené všechny školy kromě mateřinek a univerzit, místy přichází řada i na mateřské školy. Zavřou je v Chomutově, Jirkově a v obcích Otvice, Vrskmaň a Červený Hrádek. Je to v návaznosti na aktuálně vyhlášený stav nouze.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Pech

Chomutovské školky budou nedostupné od pondělí do odvolání. „O tomto opatření jsme uvažovali již od počátku, kdy bylo rozhodnuto o uzavření všech školek,“ uvedl náměstek chomutovského primátora pro školství Milan Märc. „Po vyhlášení stavu nouze už nemáme na co čekat a od pondělí 16. března uzavíráme všechny naše školky,“ doplnil. S rodinou tak zůstane doma na třináct set dětí od tří do šesti let.