Politolog: Exsenátor Alexandr Novák se na výsluní vyhřívá dočasně

Ústecký kraj /ROZHOVOR/ - Chomutovský exsenátor Alexandr Novák byl po 10 měsících předávací vazby v Německu předán do péče české justice.

Alexandr Novák byl v minulosti odsouzen za přijeti čtyřicetimilionového úplatku.Foto: DENÍK

V České republice složil kauci 16 milionů a kriminalisté ho vyšetřují na svobodě. Podle politologa Zdeňka Zbořila jeho případ není ničím zajímavý.

Jak se na kauzu Novákova policejního stíhání díváte?

Dokud nebyl poprvé stíhaný, obviněný a odsouzený, byl jen tuctovým senátorem. Mediální hvězdou se stal v předchozích letech kvůli úplatku 40 milionů korun. Proto se stal mediálně přitažlivý i loni, když ho zase obvinili, že se na severu Čech podílel na manipulacích při rozdělování evropských dotací.

Nebýt vyšetřování, na Nováka by si nikdo nevzpomněl?

Ano, podobně jako chomutovský podnikatel a činovník ČSSD na severu Čech Houska. Toho zastřelili, motiv není dodnes známý, a to mu vyneslo dočasnou celorepublikovou pozornost. Jinak Houska jako sociální demokrat byl v pražských celostátních politických kruzích téměř neznámý podobně jako muž ODS Novák. Oba byli známí jenom v severočeském rybníku.

Co znamená Novákovo trestní stíhání?

Je to všední pokračování legendy. Jednou už byl odsouzený za úplatky, odseděl si půlku trestu, šel z vězení na podivnou podmínku. Nové stíhání nikoho nepřekvapuje. Policie jenom odkryla další kámen, pod kterým se to hemží čímsi zajímavým. Otázkou je, zda se podaří Novákovi něco prokázat v souvislosti s údajně manipulovanými dotacemi programu ROP Severozápad.

Překvapivé je, že Novák byl 10 měsíců v německé vazbě a najednou sám dal souhlas s urychleným vydáním do Čech.

Není to překvapivé. Právníci mu jistě poradili, aby odmítl zjednodušené řízení vydání na základě mezinárodního zatýkacího rozkazu. Musel proto rozhodnout o jeho vydání zemský vrchní soud ve Frankfurtu. To je zdlouhavý proces, protože německé úřady žádaly několikrát o podklady z vyšetřování, aby rozhodly, zda to, co je trestné v Čechách, je trestné i v Německu.

To Novákovi pomohlo?

Německá vazba je jistě pohodlnější než česká. Kromě toho mohl Novák a jeho právníci ze závětří německé vazby sledovat kauzu a vyhodnotit, do jaké míry může to, co proti němu mají čeští policisté, Novákovi uškodit nebo naopak. Protože už vědí všechno, co potřebovali, proč by najednou Novák nepožádal o souhlas se zjednodušeným řízením? Stáhl žádost k vrchnímu soudu a nechal se vydat. Věděl, že není důvod, aby byl ve vazbě, zaplatil kauci a teď si užívá svobody.