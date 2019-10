Česká města se snaží dohnat zpoždění, které mají oproti Evropě a zavádějí euroklíče a eurozámky. Díky nim mají lidé s handicapem a rodiče s malými dětmi snadnější přístup k čistým a funkčním toaletám, ale také výtahům či schodišťovým plošinám. K projektu se nejnověji připojil i Jirkov.

Speciální vložku odemykatelnou jen euroklíčem, chce město do konce roku zajistit na jirkovské poliklinice, v Kludského vile, kde je knihovna a dětské hřiště a také na zámku Červený Hrádek. „Do budoucna ještě připadá v úvahu instalace eurozámků v novém infocentru a po rekonstrukci i v objektu Komerční banky na centrálním náměstí,“ uvedl mluvčí města Vladimír Vacula.

Ještě před jejich zřízením je možné vyzvednout na úřadě euroklíče, které pasují do všech eurozámků v České republice i v řadě Evropských států. Jedná se například o úřady, nádraží, čerpací stanice a obchodní centra. Nárok na ně mají držitelé průkazů s označením těžké postižení, zvlášť těžké postižení, držitelé WC karty, ale i lidé trpící diabetem, roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními záněty či jinou závažnou nemocí.

Jirkov zatím pořídil na padesát těchto speciálních klíčů, podle potřeby ale bude přiobjednávat další. Zájemci si je mohou zdarma vyzvednout na odboru sociálních věcí a školství.

Euroklíč v Jirkově dočasně zapůjčují i rodičům s dětmi do tří let. Ti si je mohou vyzvednout v Mateřském centru Archa. „Je o ně velký zájem, proto jsme rádi, že je tu máme a můžeme vyjít rodinám vstříc,“ těší koordinátorku Centra pro rodinu Jana Křelinová. „Celkem jich máme dvacet, zatím jsme vydali dva a na další tři máme žádost,“ shrnula, jak vypadá poptávka po prvních dnech.

Euroklíče se v českých podmínkách vydávají prioritně lidem s handicapem, až ve druhé řadě jsou zapůjčované právě rodinám s dětmi do tří let. Šířené jsou prostřednictvím Sítě pro rodinu. Ta následně musí hlídat, aby rodiče klíče nezneužívali a poté, co jejich dítě dosáhne tří let, je vrátili.

„Máme evidenci, kde máme zanesené datum narození dítěte, takže jakmile dosáhne tří let, dáme vědět rodičům. Doufáme, že budou poctiví a vrátí je,“ doplnila Křelinová.

Podobný přístup mají v Kadani, kde se o výdej euroklíčů rodinám stará Mateřské centrum Radka. „I my vedeme evidenci, jakmile děti rodičům odrostou z kočáru, měli by je vrátit,“ upozornila Hana Vodrážková, ředitelka spolku Radka, pod nějž centrum patří. „Euroklíče rodinám nabízíme už několik let, dosud si jich ale požádalo jen pět. Moc míst tu zatím není, klíč se vyplatí spíše, když jedou na dovolenou do zahraničí,“ dodala.

V České republice bylo dosud osazeno přes 850 míst eurozámkem, v Ústeckém kraji je jich několik desítek. Na Chomutovsku má nejvíc míst pod eurozámkem Chomutov. Na jaře je nechal osadit do budovy magistrátu ve Zborovské ulici, Rocknet arény, má je Kamencové jezero, hypermarket Globus, Obchodní centrum Chomutovka, Central a zoopark. V Klášterci nad Ohří je eurozámek na železniční stanici a v Kadani na veřejných toaletách za kinem Hvězda.