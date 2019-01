Chomnutov - Zásah protidrogového týmu se zkomplikoval, když jim z auta vytekla kyselina chlorovodíková.

Hasiči likvidují únik kyseliny chlorovodíkové ze skleněné lahve. Vypadla z nákladního vozu po policejní razii. | Foto: Deník/Karel Pech

Policisté z národní protidrogové centrály zasahovali ve středu a ve čtvrtek v centru Chomutova. Razie byla součástí rozsáhlé operace na více místech, například na Teplicku. Chomutovskému deníku to potvrdila mluvčí centrály Barbora Kudláčková.

Svědek: Vysypalo se jim to z auta

Policisté případ zatím nechtějí moc komentovat. Chomutovskému deníku se ale ozval čtenář, který byl nejspíš svědkem zásahu. Své jméno si nepřál zveřejnit. V chomutovské Hálkově ulici v provozovně s chemickými potřebami podle něj ve středu zasahovalo asi čtyřicet policistů v civilu i kuklách.

„Bylo tam nespočet aut, policisté byli na místě skoro celý den. Zabavené zboží se vysypalo z nákladního auta asi po sto metrech, co odjelo z místa zásahu," uvedl. To bylo u přechodu pro chodce před chomutovským soudem, kde následný zásah hasičů zachytil i náš fotoreportér.

Kyselina na přechodu

Komplikaci mluvčí Kudláčková z centrály potvrdila. Při manipulaci se zajištěným zbožím podle ní „unikla látka z originálních obalů". Jak Chomutovský deník zjistil, mělo jít o kyselinou chlorovodíkoovu, tedy velmi nebezpečnou látku.

Kapalina se odpařuje za vzniku velmi lepkavé mlhy, která je těžší než vzduch. Při styku s kůží způsobuje silné poleptání zasažených částí těla. Při nadechnutí poleptává dýchací cesty. Na organismus navíc působí karcinogenně.

Policisté proto přivolali hasiče. „Důvodem bylo zamezit případnému ohrožení života a zdraví či jiným škodám," uvedla Kudláčková. Likvidace uniklých látek si vyžádala uzavření části Riegrovy ulice.

Zásah potvrdil i mluvčí ústeckých krajských hasičů Lukáš Marvan. „Únik látky nám ohlásili ve čtvrtek v 11:39 hodin. Po příjezdu na místo hasiči z chomutovské jednotky zjistili, že ze skleněné lahve unikla kyselina chlorovodíková. Ještě před jejich příjezdem však už někdo kyselinu zasypal vapexem, " řekl.

Razie ve velkém

Podrobnosti o razii protidrogové centrály její mluvčí zatím odmítá zveřejnit. „V tuto chvíli probíhají v rámci této operace procesní úkony trestního řízení a bližší informace budeme moci sdělit v průběhu příštích týdnů," řekla.

Národní protidrogová centrála tak nejspíš pokračuje v boji proti drogovým gangům. Policejní manévry v květnu a červnu přinesly podle serveru idnes.cz rekordní úlovky. Pollicie kvůli drogám obvinila 429 lidí, z toho 108 cizinců. Při speciálních akcích odhalila 62 varen a 63 pěstíren. Naprostá většina drog byla zachycena na asijských tržnicích.

„Rozsáhlé akce probíhaly v rámci celé České republiky, zejména v česko-německém pohraničí," uvedl policejní prezident Tomáš Tuhý. „Osmdesát procent záchytů má spojitost s asijskými tržnicemi," dodal.

„Není normální, aby na každé venkovské diskotéce byla k mání droga. My jsme se rozhodli ten boj vyhrát. V minulých letech jsme zaspali," řekl ministr vnitra Milan Chovanec. V roce 2008 v Česku policie řešila něco přes tři tisíce případů výroby nebo prodeje drog. Loni už jich bylo více než pět tisíc.

Počet zatčených je vysoký. „Za dva měsíce je to tolik lidí, co v předcházejících letech za dvojnásobnou dobu," uvedl ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych. Za největší drogový problém považuje vývoz pervitinu do Německa.